Enfermedades financieras: qué son, cuáles hay y cómo debe tratarlas

Cuidar la salud financiera es importante, según los expertos. Sin embargo, la mayoría de personas no tienen el hábito de realizar un chequeo mensual para saber cómo se encuentra su economía.



De esta manera, resulta relevante conocer cuáles son los diferentes tipos de 'enfermedades financieras', pues si no les presta atención pueden causar un daño enorme en su bolsillo.

A continuación, le presentamos tres de las enfermedades más frecuentes y cómo darlee un tratamiento adecuado, según la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda.



1. La adicción al gasto: las personas realizan compras desmedidas, son desprendidos del dinero o derrochadores del mismo. Suelen gastar en cosas materiales que en muchas ocasiones no necesitan.



Frases como: '¡Para eso trabajo!', '¡Un tarjetazo y listo lo consigo!', '¿2x1? Uff qué ofertón, si lo compro hoy y lo pagó en dos años no gastaré tanto' son las que llevan a las personas al punto de gastar absolutamente todos sus ingresos mensuales, dejando atrás las responsabilidades financieras y provocando un sobreendeudamiento.



“Lo ideal es tener las prioridades claras, saber cuáles son los gastos necesarios o primordiales y los que no lo son, a tal punto que se logre controlar el gasto desmedido con el fin de evitar la crisis” aseguraron los expertos de la reparadora de crédito.

2. La miopía del pago: se trata del esfuerzo visual que realizan las personas por evadir sus deudas, las personas suelen confundir lo que ven con la realidad, y esto produce una visión borrosa o poco clara haciendo que su cerebro evada la responsabilidad de pago.



La miopía del pago puede incrementar de manera exagerada, dejando como consecuencia un reporte negativo en las centrales de riesgo y, por si fuera poco, los deja sobreendeudados hasta 'no ver más'.

3. Laberintis monetaria: los síntomas comunes son: alargar los plazos de pago sin ser

autorizados por los acreedores, realizar avances para pagar otras deudas y pensar que todo gira en torno a ellos. Esas son las razones por las que evaden sus responsabilidades

financieras.



Por lo anterior, es primordial que aquellos que sufren alguna de estas enfermedades inicien un tratamiento de inmediato.



Y es que los expertos en finanzas personales de Resuelve tu Deuda aseguran que todas las personas deben recibir educación financiera para evitar sufrir problemas económicos.



“Si tienen un control adecuado de sus créditos, gastos e ingresos podrán llevar una vida saludable monetariamente”, aseguran.



Otro manera de tratar estos problemas, según los expertos, es iniciando un plan de ahorro con el fin de minimizar las deudas que no los dejan respirar o usar el 10 % de los ingresos mensuales para realizar compras necesarias sin llegar a endeudarse.

