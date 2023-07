Las universidades del país que cuentan con programa de Matrícula Cero

El Ministerio de Educación hizo público el listado de las instituciones de educación superior que contarán con Matrícula Cero para el 2023.

En total serán 64 academias, conjunto compuesto por 34 universidades (públicas y privadas) y 30 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.



Con el proyecto aprobado el pasado 16 de junio, el Gobierno busca que cualquier estudiante, independientemente de su estrato socioeconómico, pueda verse beneficiado, teniendo en cuenta que el programa original, impulsado en el gobierno de Iván Duque, solo cubría a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, además de los que pertenecían al Sisbén IV.



Universidades con Martícula Cero

- Universidad Nacional de Colombia.

- Universidad Pedagógica Nacional.

- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

​- Universidad del Cauca.

- Universidad Tecnológica de Pereira.

- Universidad de Caldas.

- Universidad de Córdoba.

- Universidad Surcolombiana.

- Universidad de la Amazonía.

- Universidad Militar Nueva Granada.

- Universidad Tecnológica del Chocó.

- Universidad de los Llanos.

- Universidad Popular del Cesar.

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

- Universidad del Pacífico.

- Universidad de Antioquia.

​- Universidad del Valle.

- Universidad Industrial de Santander (UIS).

​- Universidad de Cartagena.

- Universidad de Nariño.

- Universidad del Tolima.

​- Universidad del Quindío.

- Universidad Francisco de Paula Santander (sedes Cúcuta y Ocaña).

​- Universidad de Pamplona.

- Universidad del Magdalena.

- Universidad de Cundinamarca.

- Universidad de Sucre.

- Universidad de La Guajira.

​- Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

​- Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

- Universidad Internacional del Trópico Americano.

​- Universidad Autónoma Indígena Intercultural.



Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias

- Colegio mayor de Antioquia.

- Escuela Nacional del Deporte.

- Instituto Departamental de Bellas Artes.

​- Instituto Universitario de la Paz.

- Conservatorio del Tolima.

- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

​- Institución Universitaria Bellas artes y Ciencias de Bolívar.

​- Unidad Central del Valle del Cauca.

- Institución Universitaria de Envigado.

- Instituto Superior de Educación Rural.

- Institución Universitaria Mayor de Cartagena.

- Colegio Mayor del Cauca.

- Institución Universitaria Pascual Bravo.

​- Instituto Tecnológico del Putumayo.

- Institución Universitaria ITSA.

- Unidades Tecnológicas de Santander.

- Tecnológicas de Antioquia.

- Institución Universitaria Antonio José Camacho.

​- Instituto Tecnológico Metropolitano.

- Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

- Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo.

- Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar.

- Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés.

- Instituto Técnico Agrícola.

- Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

- Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez.

- Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional.

- Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García.

- Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas.

- Institución Universitaria Digital de Antioquia.



Requisitos

Lo que el Ministerio de Educación exige para poder aspirar a una Matrícula Cero en las instituciones de educación superior nombradas anteriormente son:



- Tener nacionalidad colombiana.



- Tener entre 14 y 28 años.



- Estar registrado en la base certificada nacional de Sisbén IV y pertenecer al grupo A, B o C en cualquier subgrupo.



- Si es de población indígena, estar registrado en la base censal del Ministerio del Interior.



- Si es víctima del conflicto armado, estar incluido en el Registro Único de Víctimas.



- Estar registrado en un programa académico de pregrado.



- No tener título profesional universitario ni de posgrado de cualquier institución de educación superior.



Además, la cartera aclaró que esta política no es generalizada, pues "cada vigencia fiscal cubrirá en todas las IES públicas un número de beneficiarios superior al de la vigencia inmediatamente superior".



