Consejos para comprar con seguridad en el Día de la Madre

El Día de la Madre, que se celebra el próximo 14 de mayo en Colombia y algunos países de la región, es una oportunidad para demostrar amor y gratitud a las madres por su dedicación y cuidado. Sin embargo, en esta época del año, es sumamente importante tener precaución y estar alerta para no ser víctima de fraude.



Asobancaria brinda recomendaciones simples y efectivas para protegerse al realizar compras a través del comercio electrónico o en establecimiento físicos.



Cuando realice compras por internet, es recomendable evitar hacer operaciones desde computadores o redes públicas. Además, es importante cerrar la sesión de manera segura tan pronto se finalicen las operaciones o si se necesita salir del equipo.



Asobancaria dice que para realizar transacciones o movimientos bancarios en línea, se debe digitar siempre la dirección completa del banco en el navegador y nunca ingresar a través de enlaces que lleguen por mensajes de texto o correos electrónicos. Asimismo, es fundamental asegurarse de que la página web cuente con los protocolos de seguridad necesarios, como el candado en la barra de direcciones del navegador, antes de ingresar el usuario y la clave en la sucursal virtual.



Nunca se debe proporcionar el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento ni el código de seguridad del plástico, a menos que se esté en un sitio seguro.



Al utilizar las tarjetas en establecimientos comerciales, es importante no perderlas de vista la al momento de pagar, no aceptar ayuda ni permitir que sea pasada por elementos diferentes al datáfono. Si se va a utilizar un cajero automático, es necesario verificar que no haya ningún objeto extraño en la ranura donde se inserta la tarjeta. En caso de encontrar algo sospechoso, se debe reportar inmediatamente a la entidad bancaria.



Tenga en cuenta que los bancos jamás solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos.



Vale la pena destacar que en 2022, las entidades financieras invirtieron $463.000 millones en seguridad digital. En promedio, la inversión está creciendo cerca de un 25% cada año.



Si ha sido víctima de fraude, debe realizar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y/o la Policía Nacional.



Para contactar con la Fiscalía, puede llamar al número 6015702000 en Bogotá o al número nacional 018000919748. Por otro lado, para contactar con la Policía Nacional, puede dirigirse a la Dijin y Sijin, hacer la denuncia a través de la página web adenunciar.policia.gov.co o acudir a los Comandos de Atención Inmediata (CAI).

PORTAFOLIO