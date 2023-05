Las enseñanzas financieras de las mamás

A la hora de dar consejos las mamás son una gran fuente de sabiduría, por eso, cuando se trata de dinero, sus dotes de administradoras son infalibles. Aprovechando la celebración del Día de las Madre, segunda fecha con mayor consumo en el año por parte de los colombianos, BBVA reunió ocho recomendaciones básicas para mejorar la salud financiera y que con seguridad alguna mamá se las ha sugerido.



1. ‘Ahorre que yo no le voy a durar toda la vida’: Es indispensable ahorrar de manera constante y consciente, incluso si es solo un pequeño porcentaje de los ingresos. En ese sentido, se recomienda tener un fondo de emergencia para los tiempos difíciles, como un despido inesperado.



2. ‘El que paga lo que debe, sabe lo que tiene’: Siempre es mejor evitar las deudas innecesarias y ajustar el estilo de vida a sus ingresos, y tener en cuenta que los préstamos se deben tomar solo cuando existe un plan para pagarlos. Si ya se adquirió una deuda, el mejor consejo es pagar de forma responsable y evitar caer en moras.



3. ‘El palo no está para cucharas’: Planificar los gastos es fundamental para mantener un presupuesto equilibrado y evitar gastar más de lo que se tiene. Para ello, se puede crear una lista detallada de ingresos y gastos mensuales. Una vez que se hayan identificado los gastos, asegurarse de que no superen los ingresos. Si es así, buscar formas de reducir gastos o aumentar los ingresos.



4. ‘El dinero no crece en los árboles’: Llevar un registro de los ingresos y gastos es fundamental para tomar decisiones financieras. Hacer un presupuesto mensual y mantenerlo actualizado es necesario para controlar las salidas de dinero, además evitar los gastos descontrolados que en muchas ocasiones ponen en riesgo cumplir con los pagos fijos.



5. ‘Dese una vueltica y ahora vuelve’: Antes de realizar una compra, se debe comparar precios en diferentes tiendas y en línea. Buscar ofertas y descuentos y evitar las presiones para comprar algo que no se necesita.



6. ‘Es mejor pájaro en mano que cien volando’: Evaluar los riesgos antes de decidir invertir en un negocio personal o empresarial. Factores como la competencia, los cambios en la industria, y la estabilidad financiera son muy importantes.



7. ‘De eso tan bueno no dan tanto’: Mucho cuidado con invertir en negocios que prometen ganancias inmediatas y rendimientos altos que pueden poner en riesgo los ahorros de toda una vida o la ilusión de ganar un poco de dinero. Existen servicios financieros confiables que le generarán una buena rentabilidad.



Finalmente, los expertos en salud financiera de BBVA sugieren tener un plan para los ahorros a largo plazo, como la jubilación o la compra de una casa. Invertir en opciones de inversión seguras y consultar a un asesor financiero si es necesario.

Cabeza del hogar



La plataforma financiera tyba dice que hablando de mamás, según la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida, realizada por el DANE y publicada en abril de este año, a nivel nacional, el 44,2% de los hogares en Colombia reconocen tener una mujer como cabeza del hogar, lo que representa un nuevo aumento frente a años anteriores, cuando en 2021 el dato fue de 43,1% y en 2020 fue de 39,8%. Este dato demuestra que, en parte, cada vez más las madres colombianas deben estar preparadas en conocimientos financieros para gestionar y administrar la economía del hogar, además de educar e incluir a los miembros del hogar en estas.



“Esta microeconomía es fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la familia, puesto que no solo se encarga de satisfacer las necesidades materiales e inmateriales, tales como: alimentación, vivienda, ropa o educación, viajes y otros tipos de ocio, sino que además, es un ejemplo que le permite entender a los hijos el valor que adquieren los ingresos, los gastos, las deudas, los ahorros y las inversiones”, afirma Jose Ibarra, Chief Product Officer de tyba, la plataforma digital para invertir, simple y confiable.



En ese sentido y viendo la importancia del rol de las madres en la educación financiera de los hijos, a corto, mediano y largo plazo, el CPO de tyba recuerda 4 frases comunes entre las mamás, que hoy en día se vuelven recomendaciones claves para un adecuado manejo del dinero.



1. “El que siembra, cosecha”. Este refrán es perfecto para comprender la importancia de la planificación financiera a largo plazo, el ahorro, la inversión y la paciencia. Como un buen agricultor, primero hay que conocer y preparar el terreno, luego hay que plantar las semillas, regarlas y cuidarlas, para que con el tiempo salgan los frutos. Así mismo, en el manejo del dinero, hay que educarse, comenzar a ahorrar, crear metas financieras, ponerle “fertilizante” a través de la inversión y tener mentalidad de largo plazo para poder percibir los resultados.



2. “El dinero no crece en los árboles”. Esta es una de las frases más acertadas que puede haber en cuanto al manejo y uso del dinero. Muchas veces, principalmente en la juventud, las personas no se dan cuenta del esfuerzo que hay detrás de recibir un ingreso monetario después de haber realizado un trabajo. Por lo tanto, es fundamental enseñarles a los hijos el valor que tiene dinero y las alternativas que hay para generarlo.



3. “Las cuentas claras y el chocolate espeso”. Para poder tener unas finanzas saludables es fundamental tener claridad de las mismas. Es decir, llevar un presupuesto donde se evidencie los ingresos, los gastos (fijos y variables), lo que se destina para ahorro o inversión y las deudas o responsabilidades financieras adicionales que se tengan. Tener el panorama financiero completo te permitirá poder tomar decisiones con números reales. Además, de planificar con tiempo el pago de tus deudas, para cultivar tu tranquilidad financiera.



4. “No pongas todos los huevos en la misma canasta”. Esta es la frase de mamá que más se escucha en la actualidad relacionada al mundo financiero, pues en las inversiones se utiliza constantemente para hacer referencia al concepto de la diversificación. Por lo tanto, la enseñanza de esta frase es precisamente invertir para darle a nuestros ahorros el impulso que necesitan para que tengan la posibilidad de crecer. Pero, indiscutiblemente, hacerlo de manera diversificada, siempre teniendo en cuenta el nivel de riesgo que cada quien sea capaz de asumir.