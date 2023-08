Consejos para que los jóvenes inicien una buena vida crediticia

Hoy en día los jóvenes buscan diferentes productos financieros para adquirir bienes o cumplir alguna meta en particular. Sin embargo, no siempre es fácil tomar una buena decisión pensando en cuidar el bolsillo a futuro.



De acuerdo con el Banco Mundial, justamente, uno de los problemas de las personas jóvenes es que no administran bien sus finanzas a causa de una inexistente o insuficiente educación financiera.



En este sentido, Resuelve tu Deuda, en su más reciente informe, reveló que "una de las causas más comunes de endeudamiento en los jóvenes colombianos está en el emplear el cupo de las tarjetas de crédito como una extensión más de su salario mensual y gastar desmedidamente sin considerar el cobro de las tasas de interés o el monto que se ha utilizado en cada período de corte".



Finanzas.

Frente a esta problemática, Alexandra Naranjo, experta en finanzas personales de Resuelve tu Deuda, asegura que: "Siempre recomendamos solicitar un préstamo o usar una tarjeta de crédito cuando sea para un fin justificado. Asimismo, el momento adecuado para adquirir una deuda es cuando se cuenta con un ingreso fijo mensual".



En este sentido, la experta brinda algunos consejos para que los jóvenes construyan un futuro financiero mucho más estable:



1. Acostúmbrese a administrar los ingresos desde temprana edad, por ejemplo, "el dinero que los padres brindan a sus hijos durante su juventud es la oportunidad ideal para crear hábitos de buena administración".



Para Naranjo es esencial adquirir la costumbre de ahorrar desde que se recibe, bien sea una mesada, o un ingreso fijo o variable.



2. Establezca metas financieras: la experta señala que "para lograr esto es necesario aprender a fijar metas a corto, mediano y largo plazo, que sirvan como motivación para ahorrar y cumplir con los objetivos definidos".



De esta manera, al empezar a recibir ingresos producto de un trabajo, se tendrán hábitos financieros saludables.



3. Use de forma adecuada las tarjetas de crédito y débito: es importante tener claridad sobre las diferencias que hay entre estas dos modalidades.



Así, "la tarjeta de crédito tiene un sistema de préstamo: este dinero no es del titular, es del banco y se debe pagar al final de cada mes, de acuerdo con las cuotas definidas en cada compra. En caso de que el monto no se cubra, entrará en estado de mora", aseguró la experta.



Por otro lado, la tarjeta débito, "no otorga crédito, se financia con los recursos propios de la persona y permite disponer del efectivo cuando se requiera".



Teniendo eso claro, es necesario estudiar si se cuenta con los recursos y si se tiene la disposición para cumplir con los pagos para de esta manera empezar a emplear la tarjeta de crédito.





4. Evalúe si puede prescindir de algunos de sus gastos fijos como, por ejemplo, los servicios de streaming. En ese sentido, se pueden buscar alternativas para hacer que estos gastos se minimicen.



"Una opción, para este ejemplo, es que consiga un paquete familiar, o con amigos, que minimice el costo de adquirir estos servicios", señaló Naranjo.



5. Evite y sea consciente de los gastos hormiga: muchas veces se invierte en productos o servicios que parecen económicos, pero finalmente "puede llegar a desaparecer hasta el 40% de los ingresos, porque las personas no tienen el hábito de hacer seguimiento a estos montos pequeños que gastan en el día a día".



Finalmente, la experta concluye que "el ahorro constante es la clave para construir un capital fuerte que permita pensar en un segundo paso: invertir. Que una inversión empiece a dar frutos depende de los hábitos que se construyen diariamente en materia financiera".



