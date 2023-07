¡Ojo con sus deudas! Consejos para cuidar su historial crediticio

Al momento de solicitar un crédito o un servicio financiero, lo primero que revisan las entidades financieras (bancos, cooperativas financieras, etc.) el historial crediticio de sus clientes.

Según cifras del reporte de la Situación del Crédito en Colombia del Banco de la República, para evaluar el ingreso de nuevos clientes, los bancos se han enfocado en el flujo de caja proyectado, mientras que las compañías de financiamiento (44%) y las cooperativas financieras (33%) mencionan el historial crediticio del cliente es lo más importante.



Esto se debe a que el número de operaciones crediticias en Colombia va en aumento. Según un reciente estudio de la central de riesgo Datacrédito, en corte de marzo de 2023, se pasó de 38,9 millones de créditos en 2021 a 49 millones en 2022, es decir, un aumento del 26 5 %.



"Es importante tener en cuenta que mantener un buen puntaje crediticio puede abrir puertas a diversas oportunidades como obtener préstamos a tasas de interés preferenciales, acceder a financiamientos con una respuesta más rápida de lo normal o tener el monto que necesite sin importar si es muy superior", mencionó Katherin Sánchez, directora de créditos de R5.

Cómo mejorar su historial crediticio

1. Ser consciente de las deudas antes de adquirir otro servicio financiero: Si tomó un crédito recientemente, no solicite otros productos en el corto plazo, pues es mejor estabilizar el flujo de caja antes de meterse en una nueva que pueda dificultar su capacidad de pago.



2. Si tiene tarjetas de crédito, tenga cuidado con su cupo: Es clave tener un buen porcentaje de cupo disponible en las tarjetas de crédito, pues consumirlo todo puede quitarle capacidad de endeudamiento, lo que puede afectar en la solicitud de algún otro producto financiero.



3. Planee su presupuesto mensual calculando ingresos y gastos fijos: Al calcular los ingresos y gastos fijos, se puede establecer una base sólida para administrar los recursos de manera efectiva. Comenzando por los ingresos, es importante tener en cuenta todas las fuentes de ingresos regulares, como salarios, rentas o ingresos adicionales. Esto permitirá tener una visión clara de cuánto dinero se tiene disponible para asignar a diferentes categorías de gastos.



4. Pague con tiempo sus obligaciones: Asegúrese de cumplir con los plazos de pago establecidos y evite retrasos o pagos parciales. En caso de que no pueda cumplir con su obligación, comuníquese con la entidad que hizo el préstamo y llegue a un acuerdo de pago en el que ambas partes logren el objetivo de darle cumplimiento a la obligación.



5. No endeudarse a largo plazo: Al optar por el menor número de cuotas posible, se evita pagar más intereses y acumular una deuda excesiva que pueda afectar negativamente las finanzas a largo plazo. Además, es importante evaluar cuidadosamente los intereses y cargos asociados a las cuotas para tomar decisiones financieras informadas.



