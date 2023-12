Cómo no gastar más de lo programado en las vacaciones de fin de año

Se acerca una de las épocas más esperadas para todos los colombianos: el fin de año. Esta temporada es aprovechada por miles de personas para salir a viajar con sus seres queridos a otra ciudad, o incluso a otro país.



Sin embargo, no siempre los viajeros hacen una planificación adecuada de sus finanzas al momento de preparar sus vacaciones, por lo que es recurrente que un gran porcentaje de personas terminen sobreendeudados luego del periodo vacacional.



Según un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, un mal manejo del presupuesto del viaje podría triplicar sus costos. Por ejemplo, una de las situaciones más frecuentes al emprender una salida es que los gastos superen el monto proyectado, lo que puede llevar a que el dinero se acabe a pesar de tener días de vacaciones por delante, esto obliga a recurrir a opciones de préstamos o a adquirir una deuda con la que no se contaba.



“La falta de planificación en los viajes puede resultar en deudas muy grandes, ya que la ausencia de un análisis previo de los gastos, junto a la falta de tiempo para asegurarse de obtener las mejores tarifas y descuentos, puede llevar a un aumento significativo de los gastos, dejando a los viajeros con recursos insuficientes. En consecuencia, se recurre a solicitar un préstamo o a pagar todo con tarjeta de crédito. Aunque esta puede ser una forma de financiar el viaje, finalmente se pagará más de lo que se habría desembolsado si se hubiera realizado una planificación y establecido un presupuesto previamente” afirmó Luigi Estupiñán, experto en finanzas personales de Bravo.



Teniendo en cuenta esta situación, el experto financiero entrega algunos consejos que deben tener en cuenta aquellas personas que están empezando a planificar sus vacaciones:

1. Planear las vacaciones con anticipación: programar un viaje con tiempo permitirá que se tenga una planificación de cada momento, teniendo en cuenta fechas de ida y vuelta, para así poder encontrar las mejores ofertas en tarifas y descuentos de hospedaje y transporte.

2. Realizar un presupuesto: en este se deben contemplar todos los gastos: las comidas, las actividades programadas, transporte, hospedaje, entre otros.

3. Trazar límites: establecer un límite de gastos a partir de la disposición de pago que se tenga es crucial para que el plan de la salida se acomode de la mejor manera a la capacidad económica disponible inicialmente.

4. Las tarjetas de crédito: si se van a usar las tarjetas de crédito, debe ser con mesura, teniendo siempre en cuenta que se está pagando con un dinero prestado que después se deberá devolver junto con los intereses correspondientes. Por otro lado, se sugiere investigar sobre los convenios que tenga asociada la tarjeta para poder hacer un mejor uso de sus beneficios.

5. Ahorrar desde el principio: el ahorro es una práctica fundamental al momento de financiar cualquier actividad, por lo cual, antes de iniciar con un plan de ahorro personal, es necesario entender que no se trata de guardar el dinero que sobró, por el contrario, es un ejercicio minucioso que requiere destinar un porcentaje fijo periódicamente para así aumentar el capital requerido para financiar las vacaciones. Para ello, es recomendable establecer un valor y contemplarlo en el presupuesto mes a mes.



En cuanto al ahorro, este es un hábito no muy común en las personas al momento de viajar, por lo que iniciar con pequeños montos puede ser de gran utilidad para aumentar el presupuesto. Además, para tener un buen manejo del dinero ahorrado para las vacaciones es esencial ser consciente de tener un presupuesto específico para cada cosa durante el viaje, así se podrán ajustar los gastos diarios en el paseo.



“Se recomienda una planificación anticipada que tenga en cuenta el destino, medios de transporte que se usarán o sitios turísticos que se quieran visitar. También, es aconsejable llevar un registro de los desembolsos diarios para evaluar si se mantienen dentro del plan, en caso de no cumplirlo, es importante ajustarlos en los días siguientes para mantener un equilibrio financiero” puntualizó Estupiñán.



Finalmente, buscar paquetes turísticos que se adapten a su capacidad económica puede proporcionar beneficios considerables, ya que los planes "todo incluido" a menudo ofrecen descuentos significativos, por lo que es crucial adelantar estas gestiones con tiempo de anticipación para así poder obtener mejores precios y reducir los gastos.