Consejos para optimizar sus finanzas en época de pandemia

En esta época de incertidumbre, manejar las finanzas personales se convierte en un gran desafío. Contar con una planificación rigurosa, ser muy conscientes del alcance de los gastos y las consecuencias que trae el hecho de acercarse a niveles máximos de endeudamiento, es clave.



(Lea: Nueva normalidad cambiará relación de banca y clientes)



“A nivel financiero las personas mejor preparadas en esta coyuntura son aquellas que tienen una estructura de gastos saludable. Es importante tener en cuenta los factores que puedan afectar la capacidad de ingresos y la capacidad de pago de las obligaciones financieras”, comentó Lilian Perea, CEO de Bayport Colombia.



(Lea: Lo que debe saber sobre prórrogas de sus deudas con sistema financiero)

Bayport, compañía financiera, entrega seis consejos para que los colombianos puedan llevar mejor un control de sus finanzas en época de pandemia.





1. Si sus ingresos no se han visto afectados, mantenga al día sus obligaciones financieras realizando los pagos de manera puntual y oportuna, así evitará cobros adicionales por intereses.



2. No adquiera nuevos créditos a menos que sean necesarios. Tenga en cuenta el valor de las cuotas mensuales, no superen el 30% de sus ingresos.



3. Evite el uso de tarjetas de crédito en compras innecesarias.



4. Tenga un presupuesto fijo mensual para gastos de primera necesidad y elimine aquellos gastos variables que no son prioritarios.



5. En la medida de sus posibilidades, ahorre. En época de confinamiento es posible, tomando los recursos que antes estaban destinados para transportes, gasolina, comidas fuera de casa, etc. Con estos recursos se puede crear un fondo de emergencia para alguna necesidad en el futuro.



6. Opte por mantener ahorradas sus cesantías, no las retire a menos que sea estrictamente necesario.



“En este momento es importante adaptarse para poder sobrellevar el período de aislamiento y aunque es un momento de dificultad, se puede superar con inteligencia y planificación. Al final de la emergencia todos lograremos una mejor disciplina y salud financiera”, concluyó Perea.