Gastos de vacaciones de última hora normalmente salen más costosos 

Miles de colombianos se preparan para viajar en un periodo que es considerado como temporada alta, dado que hay un mayor ingreso de turistas en las ciudades por las vacaciones y festividades.



Según datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el año pasado fue récord en el número de colombianos que viajaron al extranjero con 4,9 millones de personas. No obstante, es clave organizar los gastos con anticipación para que su bolsillo no se vea afectado durante y después de esta temporada de fin de año y vacaciones.



Por ello, los expertos de BBVA recomiendan revisar en qué punto se encuentran sus finanzas para empezar a gestionar el presupuesto. Este balance incluirá cuáles son sus activos, incluyendo ahorros y dinero disponible, y cuáles son sus pasivos, considerando todas las deudas y pagos que tiene que realizar.



Aunque es uno de los consejos más recurrentes cuando se trata de salud financiera, la planeación previa siempre evita fugas de dinero, así que es importante que no deje para última hora la compra de tiquetes y la reserva de hospedaje, pues a medida que se acercan las festividades, la demanda también se incrementa y los precios pueden aumentar.



Por otra parte, es clave que el valor del viaje se ajuste a su capacidad de endeudamiento. Puede conocer lugares un poco menos turísticos y más económicos o lugares tradicionalmente más costosos. A este paso se suman las ofertas y descuentos que puede revisar constantemente, ya que algunas agencias de viajes y aerolíneas lanzan promociones que le permitirán ahorrar. También es fundamental que determine los tipos de gastos:



Gastos indispensables: tales como tiquetes de avión, gasolina y peajes para transporte terrestre, alojamiento y comidas.



Gastos extra: recursos para gastar por si ocurre alguna emergencia, o para recuerdos o detalles que quiera traer a sus amigos y familiares.



Aunque muchas veces el viajero quiere llevarse la casa en la maleta, es importante viajar únicamente con lo necesario si quiere que su bolsillo no se vea afectado. De esta manera tendrá menos costo llevar una sola mochila que varias maletas. Algunas aerolíneas generan un costo si el viajero lleva maletas en bodega, lo cual puede incrementar el valor en este servicio. También puede aplicar la opción de viajar en transporte terrestre, ya que puede salir más económico un pasaje de bus, o si va en su vehículo deberá considerar el precio de la gasolina y el número de peajes.



Por otra parte, se sugiere recurrir a ahorros que haya guardado en el transcurso del año o a las tarjetas de crédito si desea hacer alguna compra grande, como en tiquetes. Evite comprar más de lo que puede pagar o de comprar lo que no necesita, pues el uso inconsciente de las tarjetas de crédito es una de las causas del sobreendeudamiento.



Finalmente, los expertos en salud financiera de BBVA recomiendan no olvidarse de las finanzas personales, a pesar de que es una época de descanso y desconexión, es clave estar al tanto de facturas y pagos, revisar los extractos bancarios para evitar reporte negativos o sobrecostos por intereses de mora en los siguientes meses. No olvide que los destinos nacionales son una gran oportunidad para conocer más de la biodiversidad local, teniendo en cuenta que la tasa de cambio está sobre los $4.000, por lo que el pago de viajes internacionales resulta más costoso.