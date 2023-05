Dónde aplicará la ley seca por las consultas de este fin de semana

Las consultas populares, internas e interpartidistas del 2023, previas a las elecciones territoriales, se celebrarán el próximo domingo 4 de octubre y las autoridades del país han dispuesto de diversas medidas con el fin de garantizar la seguridad de los votantes y el correcto transcurrir de los comicios.

Vale la pena aclarar que las consultas interpartidistas son aquellas en las cuales las coaliciones de partidos políticos definen a sus candidatos para aspirar a un cargo mediante el voto popular y, para este año, las realizarán para alcaldías (San Francisco y Simijaca, Cundinamarca; Sativasur, Boyacá; así como en Cocorná, Carmen de Viboral, San Carlos y San Luis, en Antioquia) y para las Juntas Administradoras Locales en Bogotá.



Así mismo, en estas consultas también se definirá quién será el candidato del Pacto Histórico en el departamento de Nariño.

Ley seca

Es común que la ley seca, aquella que prohíbe el expendio de bebidas embriagantes durante un tiempo determinado, se instaure en jornadas electorales. No obstante y, para esta ocasión, los establecimientos comerciales que venden este tipo de productos mostraron su desacuerdo sobre la implementación de esta medida.



"Mantener esta prohibición, especialmente en consultas interpartidistas, cuya asistencia no ha superado en los últimos 12 años el 2.5% del potencial electoral que tiene Colombia, afecta a una inmensa población que no solo trabaja, sino que disfruta los fines de semana. Genera un impacto negativo en la economía, el empleo y en los tributos mismos de la nación", dijo la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) en un comunicado, en el cual también propusieron instaurar la ley seca desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. del domingo.



Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló acerca de este tema, asegurando que, efectivamente, este es un requisito instaurado en el marco legal colombiano; no obstante, Velasco aseguró que, desde su cartera, se estaría evaluando la posibilidad de hacer una excepción o, por lo menos, un ajuste a la medida.



"Pareciese que no se necesita la ley seca, pero tenemos una dificultad porque en estricto sentido la ley del orden, pero estamos estudiando porque la participación es muy marginal en unas zonas específicas y nosotros, o yo preferiría confiar en el buen comportamiento de los ciudadanos, de todas maneras estamos estudiando ese tema", explicó el ministro.



Por lo pronto y, pese a que no se ha firmado el decreto que le dé luz verde a esta propuesta, la ley seca se mantendría, no solo para el día de los comicios (4 de junio), sino para todo el fin de semana, y aplicaría en todas las poblaciones donde se realizará la jornada.

Ley seca.

Otras medidas

De igual manera, Velasco aseguró que habrá un plan especial para garantizar la seguridad de los alcaldes que han tenido que abandonar las poblaciones en las que trabajan a causa de amenazas en su contra.



"El llamado de todas las fuerzas del país es a respetar la democracia. Se han realizado reuniones de seguridad especial con el Ejército, con la Policía, la Unidad Nacional de Protección, UNP, con el reforzar la seguridad de los alcaldes que han tenido que abandonar las zonas, para que puedan volver a despachar desde sus territorios", indicó el Mininterior.



