Cómo saber si es jurado de votación para consultas interpartidistas

Cada vez están más cerca las elecciones territoriales, en las cuales se definirá quiénes serán los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y ediles que asumirán estos cargos en las diferentes entidades territoriales del país para los próximos cuatro años.



No obstante, este 4 de junio se llevarán a cabo las consultas interpartidistas, las cuales se desarrollarán en Bogotá, Sativasur (Boyacá), San Francisco y Simijaca (Cundinamarca), en las cuales se elegirán los candidatos para las diferentes entidades de cada jurisdicción.

Como en toda jornada de comicios, la Registraduría Nacional del Estado Civil definirá quiénes serán los ciudadanos que se encargarán de realizar el conteo de los votos. No obstante, muchas personas no conocen como averiguar si le corresponde o no asumir este cargo.



Ante esto, conozca aquí cómo puede averiguar si le tocó ser o no ser jurado para las consultas interpartidistas de este año.



1. Diríjase a la página de la Registraduría.



2. Ingrese el número de su documento de identidad.



3. Luego de ingresar el número, marque el cuadro de verificación y haga clic en el botón 'Consultar'.



4. En la parte de abajo le saldrá si ha sido elegido o no para ser jurado.



Elecciones regionales

La Registraduría indicó que el próximo 29 de junio comenzará el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones territoriales y finalizará el 29 de julio.



La fecha límite para el sorteo y publicaciones de las listas de los jurados de votación para los comicios regionales es el 14 de octubre.



Las elecciones regionales se llevarán a cabo el 29 de octubre.



