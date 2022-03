Consumidores, escépticos frente a las marcas

La pandemia generó cambios en la relación de los consumidores con las marcas y uno de ellos tiene que ver con que las personas son más incrédulas y exigentes respecto a los productos y servicios que adquieren. Es una de las conclusiones del informe Tendencias Consumidor 2022 elaborado por la consultora española LLYC. Estas son esas 10 preferencias identificadas.



1. Made in felicidad: Se intensifica el deseo de celebrar momentos de “microfelicidad” que nos reconforten aunque sea de manera temporal.



2. Positivismos tóxicos: Tras la ansiedad y el miedo que nos dejó la pandemia ahora viene el tsunami de extremo positivismo ¿Nos tenemos que sumar a él? No es obligatorio. Se trata de normalizar las impresiones más negativas y reconocer que dentro de lo malo también puede existir algo constructivo.



3.-Meme everything: Es tal la fuerza y vocación universal de los memes que los estrategas de social media marketing han hecho de esta poderosa herramienta un camino efectivo para conectar con sus audiencias.



4.-The food barrier: Somos más conscientes de la importancia que tienen el bienestar, la salud mental y la estabilidad, la felicidad, el equilibrio social y la conciencia medioambiental.



5.-Cuándo y no dónde: Hemos pasado de la facilidad y accesibilidad en la compra a la inmediatez. El "ahora" y el "ya" se han convertido en una moneda de cambio en el que muchas marcas han encontrado un camino de diferenciación con un consumidor cada vez más ansioso y exigente con su tiempo.



6.-Nuevos códigos para marcas de siempre: La lealtad a la marca que antes se esperaba ha sido reemplazada por la necesidad de una experiencia de compra única. Los más jóvenes están particularmente motivados porque esta sea la más personalizada que se les puede ofrecer.



7.-Consumidores transhumanistas: Las personas están cada vez más interesadas en entender cómo la tecnología es el camino para poner fin a las limitaciones físicas. Los avances en las últimas décadas y la aceleración de la digitalización en la pandemia hacen que nuestro mundo presencial sea cada vez más reducido.



8.-Boomers go digital: Un 80% de los consumidores adultos con acceso a internet en Europa ha usado en los últimos 6 meses los canales digitales. Los baby boomers sienten que las redes sociales han tenido un efecto positivo en sus vidas, sorprendentemente a niveles cercanos a los que registran grupos más jóvenes.



9. Propósito/escépticos: Más que palabras sobre responsabilidad o grandes ambiciones, las personas simplemente quieren que el propósito se refleje en la práctica y tenga impacto en su vida o en su entorno.



10. La nueva era del packaging: Las etiquetas de los productos dan información relevante, se han convertido en una parte clave de la experiencia y la decisión de compra.

