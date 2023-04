‘Crédito para el cambio climático debe crecer’

Países como Colombia comenzarán a ser impactados de una forma más intensa en materia ambiental que las naciones ricas, que son las que más peso están teniendo en materia de contaminación, por lo que se hace necesario que la banca multilateral aumente la financiación para mitigar esos efectos.



Esta fue una de las conclusiones del II Foro El Cambio Climático y los Negocios, organizado por Corficolombiana.



Jeffrey Sachs, economista y profesor de Harvard, dijo que de acuerdo con fuentes confiables de la Nasa, ya se estarían incumpliendo los acuerdos que en materia de reducción en el aumento de la temperatura mundial se acordaron en las cumbres ambientales de la ONU.



En este sentido, Sachs, líder en la lucha contra la pobreza y el fomento de políticas económicas sostenibles y sociales, dijo que hay que tener un plan claro de acción para enfrentar los derivados del petróleo y se debe salir de estos pera hacerlo de una manera segura y con una agenda.



Afirmó que parte del gas natural que hay en Colombia se debería transformar en hidrógeno, de acuerdo con unos protocolos tecnológicos que ya están definidos.



El economista aseguró que el mundo debe tener un sistema de energía diferente y se debería avanzar, en el caso de Colombia, en una coordinación entre países del área suramericana para colaborar en esta transformación.



Explicó que la transformación es pasar del petróleo, gas y carbón, a la energía solar y a la producida por el viento y el agua, pues el país las tiene todas.



Recalcó que se necesita hacer una transformación en la forma de producir energía con cuatro componentes: producir electricidad “sin generar dióxido de carbono y en lo posible tratar de capturarlo”, usar la electricidad de manera más intensa en la movilidad, crear una economía basada en el hidrógeno y hacer esfuerzos en materia de eficiencia energética con más uso de electrodomésticos que usen electricidad.



Finalmente, que la banca multilateral multiplique los recursos para financiar los esfuerzos contra el cambio climático y en ese sentido destacó que Latinoamérica tenga al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF para redoblar esfuerzos en la región.



Paula Durán, directora de sostenibilidad de Corficolombiana, dijo que en países como Colombia debe haber una transición, siendo realista y de manera equitativa.



Aseguró que los objetivos en materia de acción contra el cambio climático al final son los mismos, pero hay contextos diferentes por la condición de los países.



Coincidió en que los mayores responsables de generar impactos medioambientales son los países desarrollados, pero si no hay un cambio en ellos es difícil llegar a cumplir los objetivos trazados.



Además, aseguró que muchas veces los discursos sobre la mitigación de los efectos ambientales no están en concordancia con los recursos para hacerlo.



Dijo que hay que buscar en esa transición justa que la banca multilateral vea a estos países para irrigar y avanzar en ese plan.



