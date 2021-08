Crecimiento de 7,2 % en economía colombiana en 2021: Corficolombiana

Archivo particular

Corficolombiana celebró su foro de mitad de año, 'La encrucijada de América Latina', en el que la entidad revisó los principales retos en torno a la recuperación económica para la región y para el país.



Para el caso colombiano, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, mencionó que se ve que la campaña de vacunación "se ha vuelto el motor de la reactivación".



"Los países que más han avanzado también han tenido el rebote más fuerte, y Colombia seguía esa tendencia general, pero incluso ha mostrado un crecimiento más acelerado, si bien acabó tarde la vacunación frente a otros países, pero está mostrando un ritmo más acelerado superando a países como México o Perú, pero por debajo de Chile o Uruguay", agregó.



También destacó que los indicadores de actividad económica presentan un comportamiento similar.



“La actividad económica alcanzó el nivel prepandemia en abril, antes del paro. Esperamos recuperar dicho nivel durante el último trimestre, para crecer 7,2 % en 2021. En mayo y junio, a pesar de esa interrupción en el proceso de recuperación, seguimos esperando que en la medida en que la movilidad se ha recuperado, la campaña de vacunación sigue a un ritmo importante, y esperamos retomar ese nivel prepandemia a finales de año”.



Sin embargo, alertó que este rebote en la actividad económica va a estar acompañado de un aumento en la inflación y de las tasas del Banco de la República.



“Hay unos elementos globales de presiones inflacionarias que estamos viendo en muchas economías de la región que tienen que ver con aumentos en los precios de las materias primas, en los costos de transporte, y hay unos rasgos inflacionarios que vemos en muchas economías, pero también procesos en la economía colombiana, como los bloqueos en mayo. Hay una inflación en aumento, nuestro base está en una cifra de 3,8 %”, dijo.



PANORAMA REGIONAL



Eric Parrado Herrera, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró que entre los principales desafíos para América Latina y el Caribe está la necesidad de que los países generen consensos nacionales, de modo que puedan impulsar la reactivación de sus economías.



Aseguró también que la región enfrenta complicaciones como presiones sociales, bajo crecimiento y baja productividad, situaciones que venían desde el año pasado.



Según Parrado, la pandemia afectó la actividad económica especialmente en temas de movilidad humana, comercio exterior y los flujos financieros, y aseguró que si bien se han revertido en los primeros meses del 2021, aún queda una “carrera” en torno a la vacunación, nuevas olas de contagio y nuevas cepas, que podrían impactar la recuperación.



Sostuvo que los países de la región están en los peores lugares en torno al manejo de la relación entre recuperación económica y sanitaria.



“En el 2020, América Latina y el Caribe tuvo la mayor caída del PIB registrada para un solo año en 200 años, -7,0 %, y Colombia estuvo cerca del promedio, un poco menor, fue -6,8 %”.



El vocero del BID añadió que “la región podría recuperar su nivel de tendencia (en términos de crecimiento) en tres años, recién vamos a recuperar esa tendencia, que no era muy buena en 2023, y si consideramos el caso colombiano tal vez tenemos una tendencia similar, pero la recuperación puede ser un poco más positiva”.



Asimismo, Ben Ramsey, director ejecutivo del Equipo de Investigaciones Económicas para América Latina de JP Morgan habló sobre cómo el rebote que se ha dado, en particular en los tres países andinos con las mayores economías de la zona, Colombia, Perú y Chile, ha sido más resiliente, y se ha dado más rápido de lo pensado, a pesar de que los niveles se alejan de las cifras prepandemia.



“Todavía tenemos muchos desafíos y parte de ello es el momento de polarización política que se está viendo. En estos países andinos estamos viendo una tensión social que ya vanía subiendo desde antes de la pandemia por temas de desigualdad, corrupción y expectativas que no se habían cumplido. Ahora estamos en una situación donde podría estar peor”, dijo Ramsey.



Finalmente, la presidente de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez, destacó el rol del sector privado para que tanto Colombia como la región aceleren su proceso de reactivación y se refirió a que “la coyuntura que estamos atravesando requiere de optimismo y de cada vez un rol más activo de parte de las empresas para impulsar el crecimiento económico”.



