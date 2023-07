Costa Atlántica y Chocó, regiones con más inseguridad alimentaria

El acceso a los alimentos es uno de los factores de preocupación en diferentes países del mundo y que ahora pasa a ser agenda en Colombia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó, por primera vez, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (Fies) 2022, indicador que mide el acceso a los alimentos en términos de cantidad y calidad.



Según los resultados obtenidos a través de la ‘Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2022’, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia fue de 28,1 %.



(Así estuvo la seguridad alimentaria en Colombia durante 2022).



Este dato refleja que casi tres de cada 10 hogares del país tuvieron que disminuir la cantidad y calidad de los alimentos. Este hecho es explicado especialmente por la falta de ingresos económicos y otros recursos.



El porcentaje equivale a que unas 15,5 millones de personas están padeciendo de inseguridad alimentaria moderada y grave, al tiempo que, de estas, 2,6 millones sufrieron de hambre.



Llevando la mirada hacia el indicador de prevalencia “grave”, las entidades estimaron que la inseguridad alimentaria en Colombia bajo este indicador fue de 4,9 %, es decir que en cinco de cada 100 hogares al menos una persona se quedó sin comer durante todo un día, en los últimos 12 meses.



(Leve baja en el desempleo en mayo: a qué se debió).



De acuerdo con las características, la oficina estadística presenta que existen mayores prevalencias en los hogares que ocupan viviendas con déficit habitacional, siendo del 40,9 %, mientras que sin este problema la inseguridad alimentaria es del 21,9 %.



Por otra parte, el Dane también estimó que existe una prevalencia en el total nacional de falta de alimentos en un 41,5 % en aquellos hogares que recibieron subsidios o ayudas gubernamentales en los últimos 12 meses. Cabe destacar que esta medida está focalizada en los más vulnerables.



Igualmente, en aquellos que no son beneficiarios la inseguridad alimentaria está presente en un 23,8 %.



(En Colombia hay 1,1 millones de jóvenes buscando empleo).



Ahora bien, los datos presentados en materia de género evidenciaron que la prevalencia de la inseguridad de alimentos es del 30,9 % bajo una jefatura femenina, mientras que en la masculina la cifra es de 25,9 %.

Inseguridad alimentaria. iStock

Frente a los resultados, Maya Takagi representante de la FAO en Colombia, manifestó que “hay un conjunto de personas en el país que no logran acceder a este alimento por falta de ingreso, por estar vulnerables y en condiciones de pobreza. Esto será importante porque así nos ayudará a diseñar mejores intervenciones políticas. Este resultado es histórico”.



Ahora bien, otros de los aspectos a destacar es la prevalencia de la inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales. Según los datos del Dane, en este grupo de territorio el 26,8 % experimentaron el no acceso a los alimentos de manera moderada o grave. Mientras que en el indicador de grave se evidenció que el 4,5 % experimentaron esta inseguridad.



(Así es el único lugar donde puede comer carne cultivada en laboratorio).



En las zonas rurales se reflejó que la inseguridad alimentaria es más alta que en la urbana. Los datos revelaron que en el aspecto moderado un 32,5 % de la población sufre de esta tendencia, mientras que un 6,1 % lo hace de manera grave.



Para el total nacional se reflejó que si el hogar está compuesto por cinco personas o más el indicador alcanza un 39,7%; si es de cuatro personas es de 29,7 %. Igualmente, se ve un menor ritmo, aunque un gran porcentaje en los hogares de tres (26,8 %), dos (24,4 %) y una persona (24,1 %).



Aspectos relevantes

Según las estimaciones, en el desglose por departamentos se evidenció que La Guajira es uno de los territorios en los que más prevalece la inseguridad alimentaria. En la medida moderada, la falta de acceso a alimentos prevalece en un 59,7 %, mientras que en el indicador grave un 17,5 %.



('Corrientazo' al bolsillo y al paladar: el impacto de la inflación).



Seguido se encuentra el departamento de Sucre, con inseguridad alimentaria moderada en 47,9 % y grave en 10,4 %. Continúo está Atlántico con 46,1 % y 8,3 %, respectivamente.



A su vez, Magdalena registró una prevalencia moderada de 45,3 % y grave de 10,4 %. Igualmente el Chocó se consolidó con 43,2 % y 10,4 %, respectivamente.



Según los datos, en menores de cinco años la inseguridad se sitúa en el 26,3 %, mientras que con algún menor presente esta se eleva a 36,5 %. Igualmente, sin personas de cinco años o más con discapacidad la prevalencia es de 26,7 %, mientras que con al menos una de estas personas se aumenta al 38,3 %.



(Las razones de la ralentización del comercio de alimentos en 2023).



En el aspecto adulto, cuando no hay una persona de la tercera edad en el hogar, la inseguridad alimentaria es del 28,6 %, sin embargo, con al menos un adulto mayor el dato se disminuye al 26,9 %.



Carlo Cafiero, líder del proyecto “Voices of the Hungry” de la FAO, aseguró que “esta no ha sido una tarea fácil, ya que partes interesadas pueden tener necesidades en términos de monitoreo”.



PORTAFOLIO