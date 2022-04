Costo del combustible está afectando el precio de tiquetes de avión

El sector aerocomercial, una de las últimas industrias en sumarse al proceso de reactivación económica, estuvo poco en la senda de crecimiento sin complicaciones. Ahora, con la guerra entre Ucrania y Rusia retornan nuevamente los desafíos en materia de costos de su operación.



En entrevista con Portafolio, Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de Iata, contó los retos por los que está pasando el sector, además de las consecuencias y la posibilidad en un aumento de precios de los tiquetes.



¿Cómo ha afectado al turismo las restricciones en algunos países?



La situación a nivel global está cambiando y también en nuestra región, en un país como Chile que tiene el 90% de las personas vacunadas, nuestra posición es que cualquier pasajero que esté vacunado no tendría que tener que ir por una PCR a la llegada o antes de salir de su punto de origen, es lo que han hecho mucho países como Colombia y Ecuador, en donde se si está vacunado el pasajero puede ingresar sin ningún tipo de restricción, persona que no esté vacunada, obviamente un test antígeno o PCR, es necesario.



En países donde se han eliminado las normativas como Brasil, Uruguay y Paraguay, en los que requerían que los pasajeros que estaban vacunados se hicieran un test PCR o antígenos se han visto buenos resultados.



¿Cómo se ha recuperado el sector en el mundo?



La industria a nivel global se ha recuperado un 50%, en la región se ha recuperado mucho mejor, estamos al 75% de las cifra que teníamos en 2019.



En el caso de Colombia, que es un caso excepcional, muy positivo, por ejemplo las reservas en el mes de marzo fueron en los vuelos internacionales y nacionales un 15% por encima, esto a la misma fecha en 2019, lo que quiere decir que hay un crecimiento en el movimiento de pasajeros frente al periodo de prepandemia, el cual fue el último mes que teníamos estabilidad en el mercado.



¿Qué factores han intervenido en el crecimiento de la industria?



Que las medidas se estén eliminando es importante. Sin duda lo que más ha intervenido es la tendencia y la necesidad de volar, las personas tienen una gran demanda, una necesidad enorme por viajar.



Colombia, por ejemplo, es un país en donde el transporte aéreo juega un rol bastante importante en la conectividad del país, tanto interno en los vuelos nacionales como de manera internacional, hay mucho movimiento de pasajeros y de carga, así que una vez que eliminaron las restricciones de movilidad se vio una progresión positiva, las personas acogieron muy bien esta decisión.

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de Iata. Archivo particular

¿Cómo sobrevivió el sector en pandemia?



Es importante decir que ningún Gobierno dio apoyo financiero o prestó dineros al sector de transporte aéreo, a diferencia con lo que pasó en Europa y Estados Unidos donde los países aportaron a la industria. Ahí nos da un poco de desigualdad con otras regiones, en el caso de México ellos nos dijeron desde el comienzo de la pandemia que no iba a dar aportes financieros al sector privado, incluyendo el transporte, pero nos comunicó que aunque no nos iban a dar dinero, tampoco nos iban a imponer restricciones o cerrar fronteras, lo que se traduce en: “no te voy a dar apoyo financiero, pero te voy a dejar operar normal”, y eso fue al final mejor que un aporte financiero, en México vimos que el sector aéreo creció más rápido que donde se implementaron restricciones.



¿El combustible ha subido, podría subirse el costo de los tiquetes?



El combustible tiene un componente muy alto a nivel porcentaje frente al costo de operación en la línea aérea, puede variar entre un 20 % a un 40 % dependiendo. Cuando hay cambios en el precio del combustible hay un impacto a la línea aérea, a nivel global este tema está afectando no solo a los tiquetes sino también en bienes y servicios.

Esta alza en los precios del combustible afectará a muchos sectores, por eso pedimos a algunos Gobiernos donde hay un impuesto sobre la gasolina, que los mandatarios ayuden a la industria a eliminar o reducir las tasas e impuestos sobre la misma.



A este paso, ¿cuándo podría verse una recuperación total del sector?



Nuestras proyecciones son que a mediado de 2023 se dará la recuperación doméstica a nivel global, en 2025 será de manera internacional.



Sin embargo hay factores no relacionados al covid que pueden hacer que demore esa recuperación, por ejemplo el tema del costo del combustible, la guerra en Ucrania también tiene un impacto en la conexión con otros continentes. Tenemos una cadena de factores que perjudiquen la recuperación, en estos momentos el combustible afectará bastante. Para este año las proyecciones podrían ser un poco peores de lo que habíamos pronosticado. El mensaje es: Estamos preparados para encaminarnos más rápido que en otras regiones.



¿Cuánto ha estado subiendo el combustible?



A diciembre estaba a US$68 por barril y en las últimas estaba en promedio a US$140, más del doble en menos de tres meses, también hay que tener en cuenta que en algunos países se incrementa el costo del tiquete porque se carga un importe del 14% por encima del precio porque lo consideran un recurso importado. Sin embargo, vamos bien y esperamos cerrar el año bien en la región.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio