Las implicaciones del pinchazo de la burbuja del covid-19

A finales de 2022, la economía global se enfrenta a la inquietante combinación de una inflación que no acaba de bajar y una desaceleración que casi con seguridad se convertirá en recesión.



Lo habitual es conectar la desaceleración con el cambio de régimen monetario de la Fed a partir de enero, poniendo fin a la era del “dinero gratis e ilimitado” tras constatar que la inflación no era un fenómeno pasajero.



A la vez, el endurecimiento monetario es causa directa de la contracción económica. Esa visión puede ser incompleta al omitir y olvidar cómo funciona la economía actual. La explosión del consumo tras el confinamiento ha tenido que ver con el disparo de la inflación, pero los cortes de suministro, la crisis energética por el tránsito acelerado hacia energías renovables y la subida de las materias primas por la transformación digital, han tenido también que ver en el aumento de la inflación.



Es un error extrapolar experiencias del pasado, como la estanflación de los 70 o la Gran Depresión de los 30, para analizar la crisis actual. El mundo ha cambiado, la velocidad de reacción económica es mayor y los ajustes se producen de forma casi inmediata, en entornos de innovación disruptiva permanente. Eso nos lleva a pensar en una normalización monetaria “limitada”, y en un escenario de tipos de interés no muy altos a largo plazo.



Analizamos lo que pasa como una corrección de los profundos desajustes económicos del covid, y como un ajuste de las valoraciones de los activos, tras la burbuja a la que se llegó por la extraordinaria liquidez inyectada desde abril de 2020. Corregimos excesos y perturbaciones económicas creadas por la burbuja covid.



No vemos ese futuro distópico, apocalíptico, que algunos dibujan, sino un escenario de larga digestión, con bajo crecimiento estructural, pero con transformación permanente. Es más un escenario “desinflacionario” que “deflacionario” y una economía divergente en 'K', con enorme diferencia entre los países o empresas ganadores y los perdedores.



En este escenario Colombia no tiene por qué ser perdedora. Cuenta con una población de 52 millones, un buen cuadro “macro” con la deuda exterior, el déficit público en niveles muy manejables e infraestructuras digitales que facilitan el salto hacia la sociedad del conocimiento. Se necesita es fortaleza institucional para ganar estabilidad social e inversión de capital para mejorar productividad y posicionarse como economía ganadora.



El crecimiento económico es población más productividad. Colombia tiene ya población, falta mejorar su productividad. Como decía el Nobel Robert Solow, “a largo plazo la productividad no lo es todo, pero lo es casi todo”. Los mercados están llamados a jugar un papel relevante en esa mejora de la productividad y canalizar los recursos adecuadamente. Al iniciar una nueva etapa política, Colombia no tiene por qué temer un escenario global adverso que le arrastre hacia una situación difícil. El reto de Colombia es consigo misma, y solo de ella depende su futuro.



JUAN CARLOS URETA

​Presidente de Renta 4 Banco