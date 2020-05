Crece la brecha entre mercados financieros y la economía real

La economía mundial ya sabe que va a registrar la peor contracción desde la Gran Depresión de 1930. Algunos países datan las peores destrucciones de empleo de la historia y otros avizoran un panorama en el que la deuda pública, el empeoramiento de los déficits fiscales o el aumento de la pobreza van a ser grandes retos que atender. Pero, una gran cantidad de activos de riesgo parecen no estar preocupados por eso y comienzan a presentar repuntes en los mercados.



(Tecnología, farmacia y alimentos, ganadores bursátiles con la crisis).

Y es que en estos días se han conocido algunas estadísticas que muestran a la perfección el golpe que va a sufrir la economía real global. Prueba de ello es la tasa de desempleo que presentó el viernes Estados Unidos, país en el que con la pandemia se han destruido 20,5 millones de puestos y eso ya alcanza al 14,5% del total, el peor dato desde la Gran Depresión.



En Europa se estima que países como España y Grecia, al igual que Estados Unidos, bordeen o incluso superen este año el 20%, mientras que otras naciones más estables como Alemania también están registrando fuertes alzas.



Y el producto interno bruto (PIB) va por la misma dirección. El de EE. UU. cayó un 4,8% en el primer trimestre, mientras que la contracción en el segundo despierta previsiones catastróficas de hasta el 30%. En este mismo sentido, la Eurozona nunca había sufrido una recesión como la que tendrá en el segundo trimestre, que sería de 7,7% según sus propias estimaciones.



¿Pero cuál ha sido la respuesta reciente de los mercados accionarios a nivel mundial? El índice Dow Jones de Wall Street acumula un avance de 2,58% en el último mes. Más pronunciados son los repuntes del S&P500 y del Nasdaq de tecnología, cuyos incrementos son de 5,02% y 11,87% en los últimos 30 días.



En Europa, con la excepción del Ibex35 español, el FTSE100 de Londres suma ya un avance de 4,55% en este periodo, mientras que el DAX alemán sube 3,22%. En Latinoamérica, el Merval de Argentina en el último mes tiene una revalorización de 29,15%, el Bovespa de Brasil de 3,32%, y el IPC de México un 8,84%.



A LA EXPECTATIVA



Según los analistas, hay dos explicaciones a esta tendencia. Una de ellas es que los mercados ya asumieron la recesión de 2020 con las grandes caídas entre marzo y abril, y ahora esperan lo que pueda pasar en 2021 y en la recuperación.



Según Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, “los mercados financieros tuvieron una corrección de un tamaño tal que las ganancias que se han presentado en los últimos días no descartan que ya hayan asumido todo el costo de la crisis. Además, siguen estimando que va a hacer un choque de duración limitada”.



El otro aspecto es el exceso de liquidez, el cual ya ha venido dándose desde la crisis de 2008. “Es un hecho que hay una divergencia entre el mercado financiero y la economía real, y lo venimos viendo desde 2016, pues los activos de riesgo no reflejan los fundamentales económicos. La explicación está en los excesos de liquidez, que están en niveles históricos y, de hecho, es difícil pensar hacia donde irá todo el dinero que se ha inyectado. El mercado intenta descontar que el PIB mundial va a ir recuperándose desde junio, lo cual es una gran apuesta pues hay un gran riesgo de recaída”, dice Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital.



Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, opina en este mismo sentido. “Esta situación no es nueva, pues hace tiempo que el mercado se valorizaba sin ir en línea con el desempeño económico. No olvidemos que el año pasado, a pesar de la guerra comercial, los índices rompieron niveles récord. La explicación es la política monetaria amplia que se ha dado en el mundo, con bajas tasas e inyecciones de liquidez desde los grandes bancos centrales. Por ejemplo, la Fed aumentó sus activos un 60% en dos meses, es decir, con la pandemia hay un 60% más de dólares a nivel mundial, y eso hace que haya muchos recursos en el mercado y los inversionistas busquen retornos mayores”.



UE PREPARA SU RECUPERACIÓN



La Comisión Europea presentará a mediados de mes una “propuesta muy ambiciosa” para la reconstrucción económica tras la crisis causada por la pandemia del coronavirus, según anunció este sábado el comisario europeo de Presupuestos, el austríaco Johannes Hahn.



El objetivo es proporcionar “una respuesta a la cuestión de cómo Europa puede salir de la crisis”, dijo Hahn. El Comisario expresó su confianza en que la Unión Europea (UE) logrará gestionar bien la recuperación económica, “siempre que no haya una segunda oleada” de la pandemia. Adelantó que la propuesta será presentada “a mediados de mayo”, con la expectativa de que sea aceptada en junio por los Estados miembros de la UE para que rápidamente se inicien las necesarias negociaciones.