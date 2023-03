Crece temor bancario tras caída del banco alemán Deutsche Bank

El miedo resurgió en los mercados financieros, especialmente en el sector bancario, debido a la situación del mayor banco alemán, Deutsche Bank, que se desplomó ayer un 8,5% en la Bolsa de Fráncfort, encandenando tres sesiones consecutivas a la baja.



Las declaraciones tranquilizadoras de responsables políticos no impidieron caídas de las principales plazas europeas: París cayó 1,74%, Fráncfort 1,66%, Londres 1,26%, Milán perdió 2,23% y Madrid, 1,98%.



La semana había comenzado en verde en los parqués, tras el anuncio de compra de Credit Suisse por su rival UBS, con el que Suiza pretendía tranquilizar a los inversores.



En estados Unidos, los tres principales índices de Wall Street cerraron la jornada bursátil en verde, a pesar de la volatilidad en las bolsas europeas. Por su parte, el Dow Jones ganó 0,45%, al igual que la bolsa de las tecnológicas Nasdaq que cerró en 0,22%. El índice S&P 500, ganó 0,36% en el último campanazo.



“La incertidumbre que se propaga en los mercados llevó al sector bancario a perder todas sus ganancias desde el inicio de año en un lapso de tres semanas”, afirmó Michael Hewson, analista de CMC Markets.



El experto no percibe un “catalizador claro” para explicar la tendencia bajista del día, más allá de la incertidumbre sobre la perspectiva de futuras subidas de tasas y los efectos que esto podría tener sobre la estabilidad financiera y el resto de la economía.



Nuevas subidas podrían penalizar a los bancos más frágiles y esto hace temer nuevas quiebras, tras las sufridas por tres entidades regionales en Estados Unidos, entre ellas el Silicon Valley Bank, que golpearon con fuerza a los mercados globales a principios de mes.



El sector bancario del índice ampliado Stoxx Europe 600 retrocedió 3,53%, tras un fuerte aumento del coste de los seguros contra el riesgo de impago (CDS) de varios bancos europeos, con Deutsche Bank a la cabeza.



Maltratado, el primer banco alemán perdía al cierre 8,53%, tras haberse hundido más de 14%. Su rival, Commerzbank, cayó 5,45%.



La oscilación de los CDS, un derivado asociado al riesgo de crédito, concentraba la atención. En el caso de Deutsche Bank, el seguro que cubre su deuda indica una probabilidad de impago de 27,4% en los próximos cinco años. Para Commerzbank, ésta es del 19,3%, según la agencia de información financiera Bloomberg.



Sin embargo, este no fue el único banco afectado por la situación coyuntural. En París, la acción de Société Générale bajó 6,13% y los títulos de BNP Paribas cedieron 5,27%; en Londres, Standard Chartered cayó un 6,42% y Barclays 4,21%. Y en Madrid, el Santander se dejó 3% y el BBVA, 4,43%.

Anuncios de Calma

La tendencia bajista se dio pese a las recientes medidas de los bancos centrales para mejorar el acceso a la liquidez y los esfuerzos para restablecer la confianza en el sistema bancario.



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reafirmó la resiliencia de un sistema bancario con “sólidas posiciones en términos de capital y liquidez”.

Adicionalmente, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, llamaron a calmar el juego, tras la caída del bancos de cada una de sus naciones.



“El miedo de un contagio en el sector bancario sigue sin desaparecer (...) La crisis va a cesar cuando los inversores dejen de preguntarse: ¿Quién será el próximo?”, manifestó Neil Wilson, analista de Finalto.



Ahora bien, llevando la mirada hacia Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) mantuvo esta semana su política monetaria restrictiva con un aumento, aunque modesto, de las tasas.



De igual manera el Banco Central Europeo y los emisores del Reino Unido, Suiza y Noruega mantuvieron la misma tendencia, en un contexto de preocupación por la inflación persistente en los países.



La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, dijo el jueves que las autoridades estaban dispuestas a adoptar medidas adicionales para evitar un contagio en el sector financiero.



Es por esto que el próximo viernes la funcionaria Yellen se reunirá con los principales reguladores financieros del país, incluido el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Bancos europeos pierden valor en dos semanas

De acuerdo con información recogida por EFE, Los grandes bancos europeos han perdido más de 120.000 millones de euros en valor bolsa, desde la intervención al Silicon Valley Bank (SVB). En las últimas dos semanas los principales bancos europeos valen un 13% menos en bolsa, unos 121.465 millones de euros.



En este periodo, Deutsche Bank, ha perdido el 25% de su valor, unos 5.800 millones de euros, y Commerzbank, el 23%, 3.400 millones.



Por su parte, el Société Générale vale hoy 5.340 millones menos, lo que supone una caída del 24,9%, y el también francés BNP Paribas, algo más de 8.300 millones, un 18,6% menos. Igualmente los bancos ING y Nordea han perdido alrededor del 19% de su valor, 16.700 millones de euros y 10.200 millones de euros, respectivamente; Unicrédit, 5.800 millones (14,7%) e Intesa San Paolo, 49.100 millones (9,6%).

