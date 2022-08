Creciente incertidumbre política hace temblar la Bolsa de Colombia

El proyecto de reforma tributaria implica un mayor impacto al mercado de capitales por la vía del aumento de los impuestos a los dividendos de las acciones y en ese sentido, la Bolsa, que hasta el 20 de abril era una de las de mayor valorización del mundo, hoy muestra una caída del 8,58% en su principal índice, el Colcap.



Y ese golpe se comenzó a dar tras la primera vuelta presidencial, siguió en la segunda y se acentuó tras la presentación de la reforma tributaria, el 8 de agosto.



Analistas dicen que tal como está la iniciativa, esta representa un desincentivo a la compra de acciones y también a tenerlas, con el agravante de que esto trae como consecuencias que los empresarios pierdan el interés en mantener sus inversiones, lo que a su vez ocasionaría como efecto que nadie quiera hacer empresa y generar empleo.



Como lo dice Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y Estratega Jefe LatAm, XP Investments “en algunos casos, la tasa combinada sobre la renta corporativa distribuida como dividendos, podría superar 60%, la cual sería sustancialmente más alta que la tasa máxima combinada promedio en la OCDE, que es cercana a 42%”.



Agrega que esta última medida también podría conducir a menores niveles de inversión y un menor stock de capital en la economía, lo que en últimas afectaría la generación de empleo y la formalidad.



Los balances empresariales del 2021, comenzando por Ecopetrol, marcaron buenas cifras, pero estas no se han traducido en la Bolsa de Colombia donde 31 de las 40 acciones más transadas presentan caídas acumuladas entre el 0,2 y el 46%.



Por ejemplo, la acción más castigada del año es la de Mineros, que registra una desvalorización del 46% , mientras que la de Nutresa, sobre la que el Grupo Gilinski adelantó una oferta pública de adquisición (opa) es la que más ha subido, con el 34,43%.



Asimismo, la petrolera estatal registra una caída en su precio del 8%, pese a haber registrado unas ganancias de $16 billones en 2021 y un resultado en el primer semestre de este año de $17,1 billones.



Este año la bolsa colombiana, tras la de México, que cae 9%, es la de mayor desvalorización, con el 8,58% y similar a la de Lima.Las de Argentina, Brasil y Chile muestran alzas del 70%, 7% y 28%.



Para el analista Andrés Moreno Jaramillo, el hecho de que le aumenten los dividendos a las acciones y las ganancias ocasionales “desincentiva cualquier esfuerzo de hacer empresa pues si no hay estabilidad jurídica y financiera la inversión extranjera no va a venir y en ese sentido considera que se debe hacer una reforma que se necesita y en donde no se les recarguen más cargas a los empresarios que generan empleo”, dijo el experto.



Inversión extranjera



Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, asegura que como está la reforma, Colombia quedaría con una de las tasas de tributación más altas del mundo, casi expropiatorias, lo que afecta a las empresas, al empresario y podría afectar el empleo y los incentivos a crear empresa. Pero advirtió que cuando pase el miedo deberíamos alinearnos con las tendencias positivas que se aprecian en la región en los últimos meses.



Y advierte que “las elecciones, la política y la reforma tributaria tienen que ver con esta caída del mercado colombiano”.



El abogado Rodrigo Galarza dice que la reforma tributaria significa la “partida de defunción del mercado de capitales pues se deroga la norma que la utilidad en la venta de acciones es exenta, se sube el impuesto a los dividendos y las valorizaciones medidas como valor intrínseco entran como ganancia ocasional. Es una invitación a que nadie compre acciones y los que tienen que las vendan”.



Señala que la gente compra acciones para tener utilidad y como el mercado es pequeño se necesitan estímulos para promoverlo. Advierte que hay empresarios que abandonaron la palabra incertidumbre y dicen que “pasamos al mundo de la certeza y tomando decisiones con base en ello”.



Arnoldo Casas, director de Inversiones de la firma Credicorp Capital Asset Management, por su parte asegura que la reforma desestimula las transacciones en las acciones pero puede tener un efecto benéfico para los Fondos de Inversión Colectiva pues hasta que los inversionistas no saquen los recursos no les ponen el impuesto. Sin embargo, aclara que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dice que está dispuesto a revisar el tema de las ganancias ocasionales.



Sobre este aspecto, Juan David Ballén, de Casa de Bolsa, manifiesta que entre las grandes dudas que quedan y que son vitales para el mercado de capitales, es si se incrementará o no el impuesto a las ganancias ocasionales. “En los últimos años hemos visto una reducción de inversionistas y emisores y un incremento en las ganancias ocasionales jugaría en contra. Además, la bolsa está en proceso de fusionarse con las bolsas de Chile y Perú, y un incremento en los impuestos a las ganancias podría desnivelar el campo de juego”.



