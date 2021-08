Las 'fórmulas' de mujeres expertas para que el país crezca con equidad

Los principales centros de estudio que hacen estimaciones sobre el crecimiento de la economía y el Gobierno coinciden en que la actividad productiva de este año tendrá un crecimiento que puede ser superior al 6 %.



Sin embargo, varios expertos llaman la atención sobre la urgencia de que este crecimiento también incluya a mujeres y jóvenes, que han sido de los más afectados por la crisis.

Por eso, Portafolio consultó a algunas de las mujeres que lideran centros de estudios económicos para que den su 'receta' para que el país crezca con equidad.



(Vea: La reforma tributaria 2.0 se quedaría corta en la cobertura social).



Entre los puntos clave que destacan las economistas está la aceleración de la apertura de colegios, un mayor impulso al empleo femenino y la reapertura de sectores que contratan mayoritariamente a mujeres, como es el caso de restaurantes, comercio y todas las actividades relacionadas al turismo, como el alojamiento y servicios de comidas.



LAS PREGUNTAS



1. Hay un optimismo con el crecimiento de la economía para el cierre de este año, ¿cuáles son los pronósticos que tienen ustedes y cuáles son los riesgos y puntos a favor para cumplirlo?



2. El Gobierno ha implementado algunas medidas para impulsar la reactivación y apoyar a las mujeres y los jóvenes, soportado también por la reforma tributaria, ¿cree que van por buen camino?



3. ¿Qué otros caminos se pueden transitar para que el crecimiento de la economía sea más equitativo, sobre todo para mujeres?



(Vea: Día sin IVA: productos que estaría exentos en las próximas jornadas).



EL DESAFÍO EDUCATIVO - JUANA TÉLLEZ, ECONOMISTA JEFE DE BBVA RESEARCH PARA COLOMBIA



1. El proceso de recuperación está en camino y los datos del segundo trimestre y julio lo confirman. Tanto el consumo privado como la inversión están sosteniendo el proceso. Esperamos un alza este año de 7,5 %.



Un mejor crecimiento de Estados Unidos que apoye con aún más fuerza nuestras exportaciones e inversión, además de un avance más rápido en el proceso de vacunación que nos lleve a la inmunidad de rebaño serían vientos de cola que permitan a Colombia crecer más. Sin embargo, el deterioro del contexto internacional y local sanitario, así como un cambio no previsto de la política monetaria mundial, en particular de la FED, afectaría negativamente la recuperación.



2. Hay que hacer lo máximo posible para fomentar la creación de empleos para las mujeres y los jóvenes y el proyecto de reforma fiscal incluye apoyos en este sentido. Pero no es suficiente. No se ha actuado con la celeridad necesaria para abrir los centros educativos.



3. Abrir plenamente en presencialidad los centros educativos y de cuidados es el primer paso para que las mujeres y los jóvenes vuelvan al mercado laboral. Luego hay que apoyar la creación de esos empleos formales, como lo hace la reforma fiscal.



(Vea: Peso colombiano, tercer moneda más devaluada entre países emergentes).

Juana Téllez. Archivo particular

EMPLEO FORMAL ES LA CLAVE - MARTHA ELENA DELGADO, DIRECTORA DE ANÁLISIS MACRO Y SECTORIAL PARA FEDESARROLLO



1. Nuestro pronóstico para este año es del 7,2 %. Son dos grandes fuerzas las que influyen: un efecto base muy grande del año anterior y la rápida recuperación que empezamos a ver a partir de marzo. Entre los riesgos está el empeoramiento de las condiciones sanitarias, que lleve a cierres de la economía, y nuevos bloqueos y paros.



2. Cualquier incentivo para la recuperación económica de grupos afectados es muy bienvenido. También es importante que Ingreso solidario tenga en consideración la alta tasa de los jóvenes y las mujeres. Es clave el regreso a la educación presencial, que venga con estrategias que le permitan a las mujeres liberar tiempo, acompañado de un esquema de cuidado público.



3. Reabrir sectores que emplean a mujeres es clave en ese proceso. Y viendo a largo plazo, ya está más que demostrado que la equidad de género impacta no sólo en materia de desempleo, sino en crecimiento económico. Por eso, uno debería tratar de llevar la discusión sobre cómo está diseñado el mercado laboral y el tiempo que le dedican las mujeres a oficios del hogar. Y ahí entra también la formación para el trabajo, que debería tener también un enfoque de género.



(Vea: Empresas grandes superarían ingresos prepandemia en segundo trimestre).

Martha Elena Delgado. Archivo particular

REABRIR LOS SECTORES - CAROLINA MONZÓN, JEFE DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE ITAÚ EN COLOMBIA



1. En Itaú esperamos que la economía crezca un 6,5 %. Esta expectativa está soportada en que se han venido reduciendo las restricciones de movilidad y ya no tenemos bloqueos. Y en la segunda parte del año nos ayudará un proceso de vacunación y que otros sectores entren en funcionamiento. Sin embargo, hay unos factores de riesgo a los que tenemos que hacerle seguimiento, como la recuperación del mercado laboral, la variante delta y la pérdida de grado de inversión.



2. No es solo la generación de empleo, sino el formal, por lo que una mayor vinculación al mercado serviría mucho. También se han visto avances importantes en inclusión financiera. Y hay que reconocer que el sector empresarial ha sido el abanderado para el proceso de reactivación con la compra de vacunas, los programas de empleo y la disposición del pago en renta en la reforma tributaria.



3. La virtualidad va a seguir suponiendo un reto en términos de economía del cuidado, por lo que distribuir mejor las cargas entre los miembros de la familia será clave. Y más a corto plazo, la reactivación de sectores que vinculan a mujeres, como restaurantes, también abre la puerta para que la economía crezca.



(Vea: Países desde donde más enviaron remesas a Colombia en primer semestre).

Carolina Monzón. Archivo particular

MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE