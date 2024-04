Credifamilia logró colocación de bonos hipotecarios sociales por $46.309 millones

Credifamilia, compañía de financiamiento, llevó a cabo una colocación de Bonos Hipotecarios Sociales a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), los cuales serán empleados para financiar a los hogares colombianos.



El 100% de los recursos tendrán como objetivo financiar la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en Colombia. Lo anterior, debido a que esta emisión se alinea con los Principios de los Bonos Sociales definidos por la International Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés).



Credifamilia es una entidad que, desde su creación en 2011, ha tenido como misión brindar servicios financieros innovadores y de alta calidad para las familias colombianas. En particular, se han especializado en la financiación de vivienda en las categorías de interés social VIS y VIP.



El objetivo de la emisión es poder contar con los recursos necesarios para otorgar créditos a los hogares que buscan financiar la adquisición de vivienda, los cuales, según la experiencia de Credifamilia, se concentran en segmentos de la población de ingresos bajos y medios, que normalmente no logran acceso a las entidades bancarias tradicionales del país.



“El Bono Hipotecario es un instrumento potente de inclusión financiera al posibilitar la canalización de los ahorros a largo plazo de los colombianos hacia la financiación de la primera vivienda social para miles de hogares, mayoritariamente encabezados por mujeres de ingresos bajos y medios en todo el país”, aseguró Luis Eduardo Cuéllar, presidente de Credifamilia.



Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc, destacó la emisión de la compañía: “Para el mercado de valores colombiano es un orgullo contar con emisores como Credifamilia, que le apuestan al desarrollo de nuestro país facilitando el acceso a vivienda de los hogares colombianos. Esperamos seguir contando con ustedes para continuar potenciando no solo nuestro mercado de capitales sino también la inclusión financiera del país”.



Hasta la fecha, Credifamilia ha logrado captar alrededor de medio billón de pesos a través de cuatro emisiones de bonos hipotecarios con un track record importante, y el 2024 se constituye como un hito para la compañía, por la reactivación del proceso de este proceso de emisión.



Según la compañía, para todos los inversionistas y especialmente para los que tienen perspectivas de largo plazo, este instrumento de inversión constituye una excelente oportunidad para alojar sus recursos, por la cobertura de la inflación, la garantía real subyacente y la garantía de la nación que lo convierte en un papel AAA.



Si bien el objetivo del Bono Hipotecario Credifamilia siempre ha sido el de proveer crédito para financiación de vivienda VIS y VIP, está incorporando por primera vez una etiqueta social, a través de un proceso de revisión realizado por Sustainable Fitch. Es así como la emisión del Bono Hipotecario de Credifamilia recibió la calificación de “Excelente”, al tener el máximo grado de alineación a los estándares internacionales para bonos sociales que define la ICMA. En este primer lote el monto adjudicado fue de $46.309 millones, en la Serie BS a 15 años, fijando una tasa del 5,5% E. A. en UVR que hace parte de una emisión de $300.000 millones.