Siga estos consejos para tener un buen puntaje crediticio

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, no solo el nivel de endeudamiento de los colombianos ha aumentado de $62 billones a $96 billones, sino también las obligaciones que quedan en mora pues la mayoría a los tres meses no puede pagar las cuotas.



Incumplir oportunamente con los pagos podría afectar lo que se conoce como puntaje crediticio o score, que que resulta ser la carta de presentación frente a las entidades bancarias, o comerciales.



El puntaje crediticio, entonces, predice la probabilidad de cumplimiento en el pago de las obligaciones para determinar, si es viable o no otorgar un crédito. Entonces, entre más alto sea el score, menor es el riesgo y mejor el candidato.

Por eso, a continuación, le presentamos cinco consejos para tener un buen puntaje crediticio.



1. Planear las finanzas personales: conozca qué tipos de créditos funcionan, según sus finanzas personales, para construir su vida crediticia, y fortalecer el puntaje.



2. Consultar el score crediticio: hay distintas herramientas de las centrales de riesgo para consultar periódicamente esta calificación. Tenga en cuenta que no tener ninguna deuda también afecta el score, ya que no hay variables para medir el puntaje.



3. Conocer los beneficios de una historia de crédito positiva: puede obtener mejores oportunidades de crédito y acceso a proyectos de vivienda, entre otros. Aquí tenga presente que como codeudor también se afecta la historia de crédito.



4. Sabes el nivel endeudamiento: lo mejor es no extralimitarse y no sobrepasar la capacidad de pago, ya que un compromiso innecesario puede impactar negativamente el score. Se recomienda no comprometer más del 35 % de los ingresos.



5. Pagar oportunamente: mantener al día las obligaciones es una de las principales claves para evitar un reporte negativo.

PORTAFOLIO