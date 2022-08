Lo que propone Bancolombia para evitar sobreendeudamientos

La entidad dice que no hay que restringir créditos, sino hacerle ver a las personas hasta cuánto pueden endeudarse.

Los llamados de advertencia que el superintendente financiero, Jorge Castaño, hizo en la instalación de la Convención Bancaria sobre un posible sobreendeudamiento de las familias en los próximos meses son elementos que Bancolombia ya está incorporando en su fábrica de créditos, dijo el presidente de la entidad Juan Carlos Mora.



Comentó que no se trata de restringir el crédito, sino de hacerle ver a las familias y personas que no pueden endeudarse más allá de las posibilidades de sus ingresos para prevenir que no puedan cumplir con los pagos.

Aseguró que si bien es cierto que la transmisión del alza de la tasa indicativa del Banco de la República se ha dado más rápido a las captaciones de las entidades financieras, en los próximos meses los créditos experimentarán los mayores incrementos que el Emisor ha realizado en las últimas tres sesiones, en las que ha aumentado de a 100 puntos básicos (un punto porcentual).

Asimismo, analizó que ante el plan de implantar un sistema de pagos digitales inmediatos en Colombia, que pueda ser interoperable con las demás billeteras y monederos digitales, como lo anunció el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en el caso de Nequi hay una herramienta llamada Transfiyá, que permite dicha interoperabilidad.

En ese sentido, manifestó que el plan del Emisor busca que las otras billeteras digitales puedan hacer interoperabilidad inmediata con todo el ecosistema.

