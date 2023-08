Créditos para la economía popular, con lento despegue

El plan con el que el Gobierno busca que, a través de las entidades públicas y el sector privado, se desembolse un millón de créditos para una gran parte de la población vulnerable alejada del mercado financiero, enfrenta un lento despegue aunque las instituciones comprometidas esperan que engrane y comience a mostrar resultados en los próximos meses.



De momento, las cifras del Banco Agrario, una de las entidades que lidera el plan estatal, son modestas. Sin embargo, fuentes del sector público y del privado mencionan que la política enfrenta retos operativos, financieros, de mercado y hasta relacionados con el bajón económico que atraviesa el país, que se intentan solventar.



Algunas entidades no habían respondido, al cierre de esta edición, a las preguntas sobre el programa.



El Banco Agrario dijo que como se ha dicho, el Grupo Bicentenario anunció un programa de Economía Popular cuyo objetivo es llevar crédito a colombianos que no han tenido historia crediticia con ninguna entidad financiera, con una meta de un millón de clientes hacia 2026, de la cual, la entidad aspira a participar con 30%, es decir, con unos 300.000 clientes.



Aunque en el marco de esta iniciativa el programa inició en junio pasado a través de una línea Finagro (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario), el Banco Agrario trabaja desde el comienzo del Gobierno con enfoque en la economía popular a través de 25 líneas de crédito y el fomento a la inclusión financiera.



La entidad dijo que se busca llegar a ese nicho de colombianos que nunca han obtenido un crédito formal y que están catalogados como “pequeños productores y pequeños productores de bajos ingresos, tanto en el sector rural como urbano, y que se dedican a actividades agropecuarias y no agropecuarias”. Igualmente, aplicando criterios como que el crédito tenga un destino productivo y no exceda los seis salarios mínimos legales mensuales. Según el Banco Agrario, desde agosto de 2022 hasta mediados de julio, se vincularon 21.426 clientes nuevos y se desembolsaron $82.359 millones.



El pequeño productor rural, en las condiciones para sacar sus procesos productivos, tiene un promedio de acceso a crédito de entre $10 y $11 millones con tasas favorables, lo que ha permitido impulsar aún más la economía popular con 30.000 clientes adicionales y desembolsos por $384.000 millones durante el actual Gobierno.



El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, dijo que “nos enfocamos en fortalecer la inclusión financiera mejorando las condiciones de los créditos, con tasas más favorables y asequibles para esos colombianos que hacen parte de la economía popular, para mejorar sus condiciones de vida y apoyando sus proyectos productivos”.



María Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, dijo que una dificultad es entender cuál es la población que encaje dentro de las características de la Economía Popular para darles acceso a la banca y alejarlos del gota a gota. Agregó que esa población está en cordones de pobreza y zonas rurales, por lo que no le llega la información tan fácil, pues muchas veces fallas la conectividad. Advirtió que el plan debe ir acompañado de educación financiera a los beneficiarios.

Arrancaron

El programa contempla Ferias para la Economía Popular. Valentina Ochoa Restrepo, directora del Laboratorio de Innovación Social de Asobancaria, dice que han asistido 1.463 personas a las tres ferias (Santa Marta, Malambo y Tumaco). Se han realizado 819 citas de financiamiento y se han identificado necesidades por más de $1.688 millones.



David Bocanument, presidente del FGA Fondo de Garantías, dice ser optimista del éxito del programa pese al entorno de tasas altas. Dice que es un reto llevar el crédito a todo el territorio nacional pues en los grandes centros urbanos no hay dificultades, los que sí hay en las zonas rurales, que es donde más se necesita.



