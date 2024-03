Creg respondió y presentó las medidas tomadas para evitar dificultades financieras

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) respondió a la comunicación que realizó el gremio de Comercializadores Distribuidores Sin Generación Despachada Centralmente (Codisgen) por cuenta de las medidas tomadas para afrontar la situación financiera de las empresas.



El gremio anunció que había interpuesto una denuncia penal en contra de Ómar Prías, director de la entidad por prevaricato por omisión por parte del funcionario por no haber actuado con la diligencia que se debería para evitar una crisis financiera.



Si bien la Creg no respondió a la denuncia en particular, sí respondió en un comunicado cuáles son las medidas que se han tomado para evitar incrementos tarifarios y riesgo de desabastecimiento.



Dentro de las medidas que destacó la entidad están:



Resolución 101036 de 2024: Para contrarrestar los aumentos en el precio de la energía durante períodos de escasez, como el Fenómeno de El Niño, se permitirá que las empresas generadoras y comercializadoras firmen contratos de hasta dos años, sujetos a la energía efectivamente generada día a día y con un precio máximo de traslado vinculado al precio de largo plazo de la energía en Colombia.



Resolución 101034 de 2024: Se busca facilitar que las pequeñas plantas de energía ofrezcan su excedente al Sistema Eléctrico Nacional, especialmente durante el Fenómeno de El Niño.



Resolución 101028 de 2023: Emitida con el fin de evitar aumentos en las tarifas eléctricas causadas por los saldos acumulados durante la pandemia, principalmente debido al tratamiento de tarifas que se aplicó en ese momento.

Energía iStock



Proyecto de resolución 701028 de 2023: Propone establecer un precio máximo para la energía en el mercado mayorista, con un límite de $532 por kilovatio hora. Sin embargo, los precios de bolsa han fluctuado entre $500 y $600, mientras la CREG evalúa los comentarios del público sobre esta medida.



El comunicado añade que además se están aplicando ajustes específicos para la costa Caribe



Reducción en el costo por pérdidas de energía: Se disminuirá el porcentaje del cargo adicional que se paga por las energías perdidas durante la distribución.



Menor reconocimiento de costos de operación y mantenimiento (AOM): Se contempla una reducción anual del costo unitario gracias a la disminución en las actividades de administración, operación y mantenimiento dentro del componente de distribución.



La Comisión dijo que estas medidas buscan no solo estabilizar los precios de la energía, sino también mejorar la eficiencia en su distribución, beneficiando a los consumidores y fortaleciendo el sistema energético nacional.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio