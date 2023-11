Regulación de criptomonedas en Colombia: cómo cambiaría la industria

El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Financiera, anunció recientemente que se le está dando las últimas revisiones al marco regulatorio que vigilará y reglamentará los activos digitales en Colombia. Según analistas, el principal tema que se está definiendo es si la Superfinanciera deberá ser el supervisor de este mercado, como lo viene haciendo con los bancos, aseguradoras, fiduciarias y comisionistas de bolsa, entre muchas otras.



Así las cosas, las proyecciones indican que se daría como un hecho la normalización de una industria que, pese a que mueve más de $70.000 millones al mes, aún permanece en zonas grises por falta de unas reglas claras que determinen su actividad.



Vale la pena recordar que iniciativa que buscaba regular las plataformas de criptomonedas en Colombia se 'quemó', literalmente, en la puerta del horno en junio en el Congreso de la República.



A pesar de que el proyecto logró cursar tres de cuatro debates en el legislativo, de hecho, en la Cámara de Representantes tuvo un favorecimiento total, en el Senado se hundió a última hora.

Criptomonedas iStock

Y es que en la última Convención Bancaria, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, señaló que antes de regular estos activos, “primero era necesario garantizar la autonomía e independencia del Banco de la República y no podía haber otra fuente de emisión primaria que no fuera el Emisor”.



No obstante, instó en que las transacciones en criptomonedas eran "operaciones financieras" y, por ello, "debían ser revisadas y reguladas por la Superintendencia Financiera".



Por otro lado, el superintendente financiero, César Ferrari, aseguró que "este mercado no tenía por qué estar al cuidado de la Superfinanciera” y agregó que las divisas digitales “no tenían nada que ver con las funciones de la entidad, cuyas obligaciones eran vigilar los activos financieros y estos no son las criptomonedas".



Criptomonedas.

¿Por qué es importante la regulación?

Según explica Cryptomarket Colombia, actualmente hay más de 5,6 millones de personas que hacen parte de este mercado.



Andrés Gómez, country manager de la empresa, asegura que "crecimiento de la industria y la economía, y asimismo establecerá relaciones más fuertes de confianza entre los actores de este ecosistema que cada día tiene más adeptos en el país y en Latinoamérica".

Posibles impactos

1. Los 'exchanges' de este tipo de activos en el país tendrían personería jurídica.



2. De acuerdo con Gómez, los usuarios de esta industria, cerca de 5,6 millones de colombianos actualmente, “contarán con información clara y precisa que les permitirá conocer qué plataformas están autorizadas en el país para intercambiar este tipo de activos y hacer transacciones con monedas digitales para evitar estafas y contar con una mayor seguridad”.



3. Se fortalecería la verificación de la identidad de las personas que hacen este tipo de operaciones, “lo que permitirá saber de dónde provienen sus ingresos y el dinero con el que hacen las transacciones y operaciones en criptomonedas”, añadió Gómez.



4. Existiría un libre mercado y una sana competencia en la industria. En otras palabras, “el hecho que los cripto activos sean negociados directamente por sus propietarios, sin que el Estado tenga alcance en su manejo, dará mayor transparencia a este tipo de operaciones”, comentó el experto.

Criptomonedas. iStock

5. Los 'exchanges' y demás plataformas de criptos estarían obligados a separar los fondos de los usuarios o clientes de los de la compañía. Es decir, “será muy difícil que se presenten en Colombia casos de robo como el que comprometió a FTX en Estados Unidos y que llevó a su quiebra el año pasado”, puntualizó Gómez.



6. Brindaría mayor información y pedagogía. En otras palabras, todas las plataformas cripto tendrán que informar y educar a sus usuarios para que tomen decisiones financieras correctas y más informadas.



7. Garantizaría a la industria las medidas de seguridad informática, detección y prevención de ataques cibernéticos.



