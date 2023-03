Consejos para comprar monedas digitales de forma segura

El mercado de las divisas digitales en Colombia sigue creciendo, pues su uso también ha venido creciendo a la par.



Pese a que la industria de las criptomonedas tuvo una tendencia a la baja en el año 2022, para el 2023 hay proyecciones más positivas, más específicamente en el aumento de los inversionistas y en el número de operaciones.



Este escenario también ha tenido tendencias a la alta en América Latina, región en donde las transacciones con monedas virtuales tuvieron un aumento del 63 % respecto a 2021.



Las cifras, reveladas por New Payments Index 2022 de Mastercard, muestran que el 15 % de los colombianos hizo alguna compra utilizando criptomonedas durante ese año, de los cuales, el 82 % lo hizo con fines de inversión y 18 % con el propósito de protegerse de la inflación y la devaluación del peso.



Así mismo, según el mismo reporte, el 61 % adquirió criptomonedas mediante casas de intercambio y el 39 % lo hizo a través de otras personas y sin intermediarios.



Si bien el mercado de las criptomonedas es muy joven en el país, el 12 % de los ciudadanos señaló tener curiosidad en invertir en estas, principalmente en Bitcoin, Ethereum, Litcoin y Dogecoin. No obstante, todavía existen dudas que impactan a la industria de forma directa, no solo por el desconocimiento que aún existe entre la gente, sino por la desconfianza generada por los hechos puntuales ocurridos recientemente relacionados con estafas o malos manejos.



En relación a esto, el 78 % de los colombianos aún parece tener dudas sobre comprar activos digitales o no, pero la gran mayoría admite no hacerlo debido a su desconocimiento frente al tema.



Pese a que los indicadores existen, lo cierto es que la desconfianza está generando cada vez más dudas frente a una de las inversiones que, según expertos, es de las mejores decisiones que se pueden tomar para generar más rentabilidad a largo plazo.



Bitcoin, junto a Ethereum, Litcoin y Dogecoin, las criptomonedas predilectas por los colombianos. EFE

Seguridad e independencia



Andrés Gómez, Country Manager de CryptoMarket en Colombia, dio varios consejos a las personas interesadas en invertir en criptomonedas en tener mucho en cuenta su seguridad cibernética y no ser blanco de estafadores.



1. Contraseñas seguras: De acuerdo con el experto, lo más aconsejable es nunca compartir las contraseñas y, en lo posible, utilizar permanentemente la autenticación en dos pasos para iniciar sesión en su cuenta.



2. Escepticismo: Las criptomonedas son muy susceptibles a la volatilidad del mercado, por lo que, como en cualquier otro tipo de inversión, no hay un garantía de retorno y si alguien le dice lo contrario, se podría tratar de unas estafa.



3. Esquive a los terceros: En la medida de lo posible, evite tener intermediarios en sus inversiones. Así mismo, como con las contraseñas, evite compartir sus documentos de identidad.



4. Conexiones seguras: No se conecte a redes públicas, pues es común que estas no brindan la seguridad necesaria para iniciar sesión en sus cuentas digitales, lo que podrían dejarla expuesta a piratas informáticos.



5. ‘Pilas’ con el phishing: Hay que estar prevenido frente a abrir correos electrónicos y enlaces desconocidos que salgan en páginas web y que puedan exponer su información personal y financiera.



