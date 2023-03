Cuánto invierten los colombianos en criptomonedas y con qué fin

Aunque es una actividad en la que no hay respaldo de una entidad que responda ante eventuales pérdidas de recursos y en la que en los últimos meses se han visto desvalorizaciones, las criptomonedas en Colombia tienen una presencia importante y empresas que hacen análisis muestran cifras interesantes de actividad.



Según ByteTree Asset Management, gestor de criptos y asesor de inversiones de monedas digitales, la inversión en bitcóin ha crecido 42 % este año, pues inició en US$16.500, pero ahora se encuentra por encima de los US$23.400, aunque frente a noviembre de 2021, cuando llegó a su máximo de US$69.000, se observa una caída superior al 60%.



Similar comportamiento ha tenido el ethereum, la segunda cripto con mayor adopción y uso en Colombia.



El país es el décimo con más transacciones en cripto y segundo en Latinoamérica, según un informe de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.



La 'fintech' CryptoMarket elaboró un reporte con data propia y sumó otras fuentes como un informe de la consultora Americas Market Intelligence (AMI) y el New Payments Index 2022 de Mastercard, que revela el diagnóstico en cifras de la penetración y uso de las criptomonedas en la industria nacional.



Según Andrés Gómez, CEO de CryptoMarket en Colombia, pese a la falta de una regulación clara frente a las operaciones y movimientos en monedas digitales en el país, este hecho no ha significado una barrera para la adopción de este tipo de divisas por parte de los colombianos.



Dijo que “de hecho, el 2023, teniendo presente una perspectiva de largo plazo, será un año con buenas oportunidades para los inversionistas en cripto después de haber pasado un 2022 con tendencia a la baja y un comienzo de año marcado por una prominente recuperación que ha logrado captar el interés hasta de los más incautos en este mercado”.



Según el reporte, las cripto en el 82% de los casos se utilizan para la protección de inversiones y en el 55% de las veces para ahorrar y protegerse ante los efectos negativos de la inflación y la devaluación del peso, ya que permiten acceder a una moneda digital que está vinculada a dinero FIAT, como son las stablecoins. Otras alternativas se relacionan con la estabilidad de la moneda, 26%; y para hacer estudios de mercado en la industria, 24%.



El 33% de los colombianos que ha invertido en criptos lo ha hecho por menos de US$500, el 25% entre US$500 y US$1.000, el 15% más de US$2.000 y el 10% de US$1.000 a US$2.000.



“En cifras generales, hoy el 15% de los ciudadanos utilizan divisas digitales y el 23% presenta curiosidad por hacerlo pero no sabe cómo entrar a este mercado. Sin embargo, como dato preocupante, aún el 61% de las personas manifiesta no estar interesado en entrar en la industria, entre otras razones, por el desconocimiento e inseguridad que les genera este mercado”, señaló Gómez.

Los riesgos

De otra parte, un reporte de OBS Business School, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, dice que “el mayor riesgo de la criptomoneda es la falta de respaldo de organismos oficiales”.



Dice que a la vez que evolucionan las criptomonedas avanzan también las estafas. Algunas de las más habituales son los llamados Scams, esquemas fraudulentos para lograr que se invierta en criptomonedas que no existen o no tienen valor real.



Otra forma de estafar es a través de las estafas Ponzi, en las que una empresa o individuo promete un alto rendimiento a corto plazo pero en lugar de invertir los fondos en un negocio legítimo, el estafador utiliza los fondos de los nuevos inversores para pagar las ganancias de los anteriores.

