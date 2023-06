Proyecto de criptomonedas volverá a presentarse en julio

Aunque el proyecto de ley que buscaba darle un piso legal a la actividad de las criptomonedas no alcanzó a terminar su paso por el Congreso, el 20 de julio se presentará una nueva iniciativa en la que se espera que el Gobierno y el Banco de la República hagan aportes.



Y pese a que el Gobierno no lo apoyó en los tres debates que pasó, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en la pasada Convención Bancaria que las criptomonedas “son una realidad” y que “hay intereses en que se reglamenten los criptoactivos. A quienes tienen ese interés, les estamos diciendo que, primero, tienen que garantizar la autonomía e independencia del Banco de la República y que no puede haber otra fuente de emisión primaria que no sea el banco”.



Bonilla dijo que las operaciones de criptomonedas son “operaciones financieras” y “deben ser revisadas y reguladas” por la Superintendencia Financiera.



“Son los temas que debe contemplar la regulación de los criptoactivos. El Banco está interesado en avanzar en el tema. Los criptoactivos son una realidad, pero no podemos dejar meterlos de cualquier forma”, dijo.



Por su parte, César Ferrari, superintendente Financiero, aseguró que: “personalmente le digo que ese mercado de criptoactivos, que no son activos, que no es un mercado financiero, no tienen por qué estar al cuidado de la Superfinanciera” y agregó que “no tienen nada que ver” con las funciones de la Superintendencia Financiera, cuyas obligaciones están relacionadas con vigilar los activos financieros”.

Y fue más allá, pues aseguró que el mundo de los criptoactivos le parece “sumamente oscuro”, porque “uno sabe quién demanda los criptoactivos, pero no se tiene idea de dónde se originan”.



Hay que recordar que bajo la dirección en el organismo de Jorge Castaño, se hizo un piloto con actores bancarios y plataformas de intercambio (exchanges) de criptomonedas en el Sandbox a Arenera.



Andrés Gómez, country manager de la plataforma chilena Cryptomarket dijo que el sector en Colombia ha solicitado la regulación de la actividad “para poder brindarle a los usuarios que quieran ingresar a esta inversión, garantía, confianza y seguridad” y que se apruebe una lista oficial de las plataformas acreditadas, con experiencia probada y recursos técnicos. Aseguró que Cryptomarket tiene protocolos de identificación de los clientes y en materia de prevención de lavado de activos.



Para el senador Gustavo Moreno, de la Alianza Verde-Centro Esperanza y miembro de la Comisión Séptima, en Colombia son cinco millones de personas que transan criptoactivos y se necesita un marco jurídico para evitar el lavado de activos y estafas.



Remarcó que el nuevo proyecto está siendo concertado con las autoridades y ellas serán las que decidan qué entidades vigilarán y actualizarán el marco regulatorio. Karen Duque, head de Política Pública de Bitso para Colombia, dijo que el país ya ha dado pasos significativos hacia el desarrollo de una industria cripto más transparente y confiable, lo que quedó demostrado con la llegada del proyecto al último eslabón del procedimiento.



Aseguró que “es un mensaje contundente sobre la necesidad y urgencia de lograr una regulación que permita reconocer oficialmente a las plataformas cripto que actúan en el país”.

Colombia, en el ‘top 10’

Según Cryptomarket, a nivel internacional Colombia está en el ránking de los 10 países con mayor volumen de negociación con criptomonedas, con cifras cercanas a los US$200 millones al mes.



Las más transadas son el bitcoin, ethereum y las stablecoins usdt y usdc que son criptomonedas ancladas al precio del dólar estadounidense. Analistas dicen que estas aumentaron la capitalización de mercado.



