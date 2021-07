El futuro de los bancos centrales son las criptomonedas, según el BIS

Archivo particular

En un momento en el que la pandemia impulsó en poco tiempo el proceso de digitalización de la economía, los bancos centrales y las autoridades monetarias de los países buscan fórmulas para atender las nuevas demandas de pago de las personas, y en este sentido las criptomonedas de los emisores cada vez lucen más como una de las innovaciones para ello.



Tanto así que Alexandre Tombini, representante del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), al que se le conoce como el banco central de los emisores, asegura que “el futuro son las monedas digitales de bancos centrales” o CBDC.



“Los bancos centrales están confrontando los retos que suponen estos activos, pero esto no es una carrera, sino un maratón, hay que hacerlo bien, pues la reputación del emisor está en juego. El factor clave es el avance de la digitalización de la economía, y por eso tenemos que ofrecer una moneda de más alto nivel”, explicó Tombini.



De acuerdo con el representante del BIS para las Américas, hoy hay sistemas de pagos onerosos, presiones competitivas y otros envíos como las remesas, “por lo que es necesario ofrecer alternativas que también ayuden a impulsar la privacidad y enfrentar el riesgo de lavado de activos, entre otros”, dice Tombini.



Junto con el tema de los criptoactivos, el último informe de la entidad habla sobre la recuperación, y en este punto Tombini también resalta que si bien el escenario principal es que siga el repunte económico, este también podría ser menor de lo esperado.



“Nuestro segundo escenario es que no se logre controlar como pensamos el avance de la pandemia y eso podría llevar a un crecimiento que podría decepcionar, con mayores insolvencias de las empresas y problemas más difíciles de controlar, aunque esto aún no está pasando. Pero este panorama también llegaría con un menor margen de maniobra para que los países puedan actuar”.



