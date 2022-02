Criptomonedas preocupan al FMI y a los bancos en El Salvador

El Bitcoin, la moneda de intercambio digital creada en 2009, que fue adoptada como moneda legal de El Salvador hace 4 meses, podría presentar graves riesgos al país centroamericano o a sus eventuales seguidores.

La advertencia es del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo internacional que garantiza la estabilidad del sistema monetario internacional desde hace casi 80 años.



“La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes”, precisó el organismo en un comunicado.



En otro documento el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Suiza), integrado por los reguladores de los principales centros financieros del mundo y cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros, alertó que, si no se introducen requisitos más estrictos de capital, el crecimiento continuo de las criptomonedas podría aumentar los riesgos para la estabilidad financiera mundial por “fraude, ataques cibernéticos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, entre otras cosas.



Además el Directorio ejecutivo del FMI solicitó al gobierno salvadoreños “reducir el alcance de la Ley Bitcoin, eliminando su estatus de moneda legal en curso”.



El principal punto de esa ley es la regulación del bitcoin como moneda de curso legal con poder liberatorio ilimitado para cualquier tipo de transacción que realicen las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. La moneda virtual entró con igualdad de condiciones que el dólar, adoptado como moneda oficial de El Salvador hace más de dos décadas.



El FMI alertó también que la adopción del bitcoin “plantea una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren de un análisis muy cuidadoso”, según dijo Gerry Rice, portavoz de la entidad, en una rueda de prensa.



Igualmente, señaló que El Salvador tendría que evaluar de nuevo algunas de sus políticas económicas para lograr un acuerdo con el FMI sobre un programa de asistencia financiera por la crisis económica derivada de la pandemia.



Nayib Bukele, el presidente de El Salvador dio poca importancia a los planteamientos del FMI y respondió con un mensaje en Twitter: “I see you, IMF thats very nice”, o” Ya veo, FMI. Eso es muy agradable”.



El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una criptomoneda como de curso legal a principios de septiembre de 2021 porque el presidente Bukele decidió hacerlo para facilitar el envío de remesas al país de los salvadoreños que residen en el extranjero.



NERVIOSISMO



El anuncio produjo reacciones y advertencias a nivel mundial y temores de que la medida podría ocasionar no sólo más inestabilidad e inflación en El Salvador sino a nivel global, en caso de que crezca la adopción de las criptomonedas.



Los inversionistas extranjeros están nerviosos y temen que la adopción del Bitcoin obstaculice un acuerdo entre El Salvador y el FMI por US$1.000 millones. Pero el FMI ha dicho que se mantiene abierto el diálogo entre las partes.



No obstante, analistas insisten en recordar que desde noviembre, el Bitcoin ha perdido más o menos la mitad de su valor.



Desde septiembre pasado los especialistas de todo el mundo estudian fórmulas financieras no sólo para enfrentar la decisión monetaria de El Salvador sino para blindarse ante eventuales seguidores.



Los reguladores globales han propuesto a los bancos de todo el mundo que reserven capital suficiente para cubrir las pérdidas de cualquier tenencia de bitcoins en su totalidad.



El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Suiza) planteó un enfoque doble en los requisitos de capital para los activos en criptomonedas en los bancos.



Las economías más importantes del planeta, incluidas las de China y Estados Unidos, consideran en la actualidad reglas más estrictas y analizan cómo desarrollar sus propias monedas digitales, de acuerdo con expertos.



Se estima que a nivel mundial el Bitcoin y demás criptomonedas tendrían un valor de unos US$1.600 millones, un monto pequeño, comparado con las tendencias bancarias de préstamos, derivados y otros activos importantes, según la agencia Reuters.



El Bitcoin (BTC) se diferencia de otras monedas en que no está regulada por ningún gobierno o banco emisor (descentralizada) y por emplear la tecnología del Blockchain (cadena de bloques) en su infraestructura y seguridad.



La moneda virtual ofrece a los usuarios, no solo un total anonimato, sino, además, la posibilidad de obtener tasas de transacción más bajas, en comparación con los mecanismos tradicionales de pago que involucran a los bancos.



Colombia es uno de los países donde más se negocia con criptomonedas. Se estima que existen unos 690 sitios donde se pueden pagar, especialmente con Bitcoin, productos y servicios.



Se estima extra oficialmente que las inversiones en criptomonedas superaron $US150 millones de dólares el año pasado.



GLORIA HELENA REY

PORTAFOLIO