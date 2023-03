Banca colombiana, lejos de ser contagiada por la crisis en EE. UU.

Un análisis preliminar de la intervención del Silicon Valley Bank por parte de las autoridades bancarias de Estados Unidos y su potencial impacto en el sistema financiero colombiano mostró que hay grandes diferencias en materia de regulación entre las entidades de los dos países.



Y en ese sentido, dice, la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) “no presenta un impacto directo significativo sobre el sistema financiero colombiano”.



Menciona que dadas las características de la regulación en EE. UU., y a pesar de que el SVB es el “banco número 16 por tamaño de activos, es una entidad categoría IV, y, por lo tanto, no le son exigibles estándares de Basilea III (legislación bancaria internacional) en gestión de liquidez, es decir, no estaba obligado a cumplir estándares de liquidez de corto plazo ni de fondeo estructural".



La Superfinanciera explica que la regulación en Colombia “exige a todos los establecimientos de crédito del sistema financiero medidas prudenciales para la gestión de liquidez acorde con los estándares de Basilea III”.



Entre los más importantes está el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) que tiene por objeto medir la capacidad de fondeo de emergencia o de sobrevivencia en un horizonte a 30 días.



En Colombia todos los establecimientos de crédito están obligados a cumplir con este estándar y las cifras más recientes muestran que la relación depósitos y exigibilidades contra activos de alta calidad, cumplen ampliamente el mínimo regulatorio (100%), alcanzando el 196%.



Otro indicador clave es el Coeficiente de Financiación Estable Neto (Cefen), que mide la capacidad de fondeo estructural (a un año) de los establecimientos.



En Colombia todos los establecimientos de crédito están obligados a cumplir con este requerimiento, y su nivel de exigencia se determina por el tamaño de los activos. En el grupo 1 se encuentran los establecimientos bancarios cuyo total de activos representan más del 2% del total de activos de los establecimientos de crédito, a quienes se les exige un límite regulatorio correspondiente al 100%. El grupo 2 está conformado por los demás establecimientos de crédito, exceptuando a las corporaciones financieras.

La Superfinanciera dice que el fondeo estable disponible supera al requerido, alcanzando el indicador Cefen el 109,26%.



La Superfinanciera reafirma que la intervención del SVB no presenta un impacto directo significativo, pues los establecimientos de crédito no tienen acciones en compañías diferentes a sus filiales. “Por lo tanto, no se encuentran inversiones directas en SVB. En cartera, no hay operaciones con contraparte SVB, ni tampoco en compañías fintech, fondos de capital privado o venture capital relacionados”, dice.



En fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales no se observan inversiones directas en SVB. Dice que “las AFP tienen algunas inversiones en fondos que siguen índices accionarios que pueden ver afectada su valorización, pero son fondos que por regulación son admisibles siempre que cuenten con niveles adecuados de diversificación”.



La exposición de las AFP a fondos de 'venture capital' es prácticamente nula, por lo tanto, tampoco se esperaría un impacto en esta industria, dice el análisis.



Finalmente, según la Superfinanciera, como efectos de segunda ronda, la intervención del SVB puede generar mayor aversión al riesgo y desvalorizaciones de otras acciones financieras de instituciones con modelos de negocio similares.

PORTAFOLIO