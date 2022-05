Crisis de las criptomonedas: efectos en países que las han adoptado

El bitcoin y otras criptomonedas no 'levantan cabeza' desde hace unas semanas que han presentado una caída histórica. La principal divisa digital registra un precio por debajo de los 30,000 dólares.

Inversionistas, empresarios e, incluso, gobiernos se encuentran preocupados por el impacto que tiene esta caída de las criptodivisas en la economía.

EL SALVADOR

Este país fue el primero en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. En septiembre de 2021 destinó más de 200 millones de dólares para su implementación y lo convirtió en su principal proyecto económico.



Entre el 6 de septiembre de 2021 y el pasado 9 de mayo, El Salvador ha acumulado 2.301 bitcoines por más de 100 millones de dólares. Las inversiones en 10 compras anunciadas por el presidente Bukele, y de las que no se brinda información más allá de los tuits del mandatario, oscilan entre los 30.700 y 58.000 dólares.

La caída del bitcóin en un 60 % desde sus máximos históricos durante la semana y la reducción del valor de sus reservas del criptoactivo agudizan la crisis fiscal "más profunda que ha tenido El Salvador en las últimas décadas", señaló a Efe la economista Tatiana Marroquín.



Lo anterior se suma, de acuerdo con la economista, al endeudamiento de "forma acelerado" y "poco reflexivo" por parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele y las "decisiones arbitrarias" en materia económica y política.



El Salvador debe pagar en enero del próximo año 800 millones de dólares de Eurobonos, lo que ha levantado las alarmas de inversionistas internacionales. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública de El Salvador se encuentra en un camino hacia la "insostenibilidad" debido a las actuales políticas del Gobierno.



Las pérdidas por la caída del bitcóin, que rondan los 36.000 millones de dólares, "no es lo suficiente para llevar al país a la quiebra", pero "sí otras decisiones aunadas a legalizar el bitcóin es los que nos tiene en una de las crisis fiscales más profundas que ha tenido el país en las últimas décadas", subrayó Marroquín, experta en temas legislativos relacionados a finanzas públicas, pensiones y transparencia fiscal.



"El riesgo más grande de El Salvador es que no se ve la capacidad del gobierno de planear sus finanzas y se eso se muestra con mucha contundencia en el manejo de bitcóin", indicó Marroquín.



ESPAÑA

En el país europeo las transacciones con criptoactivos son legales y cada vez más frecuentes. Según el medio El Economista, la caída del bitcoin ha implicado la reducción de capitalización en 800.000 millones en un mes y en 1,3 billones de dólares (PIB de España) desde máximos.

ESTADOS UNIDOS

Las criptomonedas Terra y Luna sufrieron uno de los desplomes más grandes del mercado de criptoactivos. La preocupación no demoró en posicionarse en Estados Unidos. El colapso de UST llamó la atención de la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien pidió nuevas regulaciones en una declaración ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Estados Unidos.



"Hay efectos de ondulación a largo plazo en otras stablecoins, incluso las que están respaldadas en su totalidad por efectivo o equivalentes de efectivo como USDT y USDC, y un mayor impacto en las stablecoins como DAI, a pesar de que está sobrecolateralizado con ETH", dijo Mitchell Dong, CEO del fondo de cobertura de criptografía Pythagoras Investments, en una entrevista por correo electrónico a Business Insider.

OTRAS NACIONES

Expertos coinciden en que los efectos de esta caída dependerán de la magnitud del mercado de criptoactivos en cada país. En el caso de República Centroafricana, el segundo país en incluir el bitcóin como moneda, y el de Panamá, que está en proceso de implementarlo en su economía, no se han reportado importantes afectaciones.

Ahora bien, desde El Economista han destacado que esta volatilidad genera estrés en los mercados de activos criptográficos incluso llegando a impactar en el sistema financiero. Sobre todo, para aquellas plataformas de intercambio de criptoactivos.



Asimismo, repercute en la riqueza de los inversores y en la pérdida de fe sobre el valor de los criptoactivos.

PORTAFOLIO

Con información de EFE*