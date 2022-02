Crisis global de contenedores golpea hasta al contrabando

Así como la crisis logística internacional y las complejidades de importar, especialmente de China, ha afectado a los empresarios y sus dinámicas productivas y comerciales, esta situación también ha puesto en ‘jaque’ al contrabando, en beneficio de los productores nacionales.



Y si bien no hay cifras consolidadas al respecto, varios actores de la actividad empresarial así lo registran.



Al tema se le sigue la pista desde hace unos meses. En el marco del 6° Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), en septiembre, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master indicó que en la pandemia se ha observado una reconfiguración del abastecimiento en el mundo. Ante la situación, su llamado fue a gobiernos y empresarios para que estudien nuevas maneras de combatir el flagelo.



En el sector de calzado ha sido evidente. Quienes se dedican a estas actividades ilícitas no están dispuestos a pagar más de US$40.000 por un contenedor desde China, cuando antes era entre 3.000 a 5.000. A eso se suma la dificultad de encontrar barcos que movilicen mercancía ilegal, afirma Jorge Andrés Zuluaga presidente de la junta de Acicam, gremio del cuero y el calzado. “Hay un espacio muy bueno para nosotros como productores”, agrega.



Para el gremio, ante la pandemia y la crisis de los contenedores, junto a la disminución de importaciones declaradas, también se disminuyeron las operaciones ilegales. En el 2019 ingresaron a Colombia 9,8 millones de pares de calzado de contrabando y para el año 2020 se estiman 7,3 millones de pares, una disminución del 25%.



En todo caso, el gremio resalta las acciones de la Dian y la Policía Fiscal Aduanera.



En el caso de las prendas de vestir, Camilo Rodríguez, de la Cámara Colombiana de las Confecciones señala que en condiciones normales la producción local puede tener cerca del 28% del mercado nacional y el año pasado pudo ser de 35%.

La producción local de ropa tuvo el 2021 el 35%. El Tiempo

Señala que efectivamente la crisis de los contenedores y la misma falta de materia prima para la producción se ha traducido en una disminución tanto de las importaciones como del contrabando, al tiempo que enfatiza en el llamado del sector para que esta actividad ilícita no se vea como un flagelo más.



Al respecto, Eduardo Visbal vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco “no hay cifras sobre el desempeño del contrabando en la pandemia, se asume que estará afectado por las condiciones logísticas mundiales de todo el comercio”.



Otro sector en el que se reporta menos contrabando es el de cigarrillos. El estudio ‘Incidencia de consumo cigarrillos ilegales en Colombia 2021’, realizado por Invamer para la Federación Nacional de Departamentos, mostró que el año pasado el consumo de cigarrillos ilegales fue de 33%, un punto porcentual menos que lo registrado en 2020, con 34%. El análisis atribuye la reducción al trabajo entre las regiones y las autoridades.



EN LA DIAN



Luis Carlos Quevedo, director de fiscalización de la Dian explica que desde esa entidad el fenómeno de una menor acción de los contrabandistas. Dice que desde el área de Estudios Económicos se ha constatado la situación no solo atada a la crisis de los contenedores sino a otras acciones. “En el último informe que hay -al 2020- se notó tanto una reducción en el contrabando abierto como en el contrabando técnico”, indica.



Según el funcionario, la crisis de transporte a nivel mundial que limita, en general, la actividad de comercio exterior y, para el efecto, las acciones de los delincuentes está acompañado de acciones de control, identificación de organizaciones y de un trabajo muy articulado de la Dian.



Plantea que es posible que estas bandas busquen otras maneras de delinquir.

“Hemos visto que empiezan a mutar, a moverse de otra manera, hacia otros puertos. El fenómeno delictivo es dinámico y también buscan la manera de reinventarse”, señala Quevedo.



Igualmente, advierte que las autoridades se enfocan en donde identifican esos nuevos escenarios en los que se mueven los delincuentes.



En cuanto a los sectores hay un comportamiento estándar y cita los textiles, las confecciones y el calzado que son parte del ‘top’ cuando se hace el control. Sin embargo, las bandas actúan guiadas por la dinámica comercial legal y los productos de más rotación.



El año pasado la Subdirección de Fiscalización Aduanera registró aprehensiones avaluadas en casi $442.900 millones, 39% más que en el 2020.



El monto está representado en 45.630 aprehensiones, 22,9% más respecto al año inmediatamente anterior. (Ver gráfico anexo).



OPERATIVOS NO PARAN



Pese a la menor actividad de los contrabandistas los operativos persisten.



Por ejemplo, según la Dian, gracias a la comunicación entre las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Bogotá Aeropuerto El Dorado y el Grupo Operativo de la Polfa, en lo corrido de 2022 se han realizado 20 procedimientos de aprehensión en las salidas del Terminal de Carga con un avalúo cercano a $120 millones. Estas mercancías son confecciones, calzado y tecnología, sobre las cuales no se demostró el cumplimiento de la normatividad aduanera.



Las autoridades realizan puestos de control en las vías de salida del Aeropuerto Internacional El Dorado.



