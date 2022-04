La fortuna que le paga CR7 a Georgina por cuidar a sus hijos

Tras casi 7 años de conocerse, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han conformado una familia junto a 4 hijos y dos gemelos que vienen en camino. El jugador del Manchester United y la modelo, iniciaron su relación tras conocerse en 2016 mientras ellas trabajaba en una tienda Gucci.



“Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente”, le contó Georgina Rodríguez a ‘Elle Magazine’.

Recientemente, medios españoles dieron a conocer la millonaria suma que el futbolista le daría a Rodríguez por cuidar de sus hijos. El futbolista le paga 100.000 euros al mes a su esposa, es decir, alrededor de 409.854.850 pesos colombianos, según el diario 'El Nacional.Cat'.

De acuerdo con los medios locales, la modelo es la encargada del cuidado de los pequeños por los múltiples compromisos del futbolista. Además, la mujer recibe ingresos por la publicidad a través de sus redes sociales. Solo en Instagram Georgina cuenta con 16 millones de seguidores.

La promoción de varios productos le deja a Georgina, según el medio anteriormente mencionado, al menos 8.000 euros mensuales. Lo que equivale a más de 32 millones de pesos colombianos.



Cabe recordar que, además de los gemelos que vienen en camino, Ronaldo es padre de Cristiano Jr., de Eva y Mateo, todos nacidos por vientres subrogados. Junto a Georgina son padres de Alana, la pequeña que nació en 2017.

Georgina, nació en Argentina, pero creció en España. Su vida se ha hecho conocida a través de un documental de 'Netflix', "Soy Georgina", que se estrenó en enero de 2022 y ha revelado detalles íntimos de la vida de la modelo y su familia.

