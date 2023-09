Los grandes consumidores de energía, representados por Asoenergía, pidieron al Gobierno tomar medidas para restringir la venta a Ecuador de energía producida con fuentes térmicas.



Esto teniendo en cuenta la parálisis de campos de Canacol, que está afectando al sector industrial, y que dichas ventas se están dando pese a que el presidente Petro, en conversación con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, el 11 de agosto, afirmó que debido a El Niño no se podía vender energía al vecino país.



Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, advirtió que es inconsecuente que no haya una solución efectiva.



Y recordó que desde el 23 el gremio que lidera instó al Ministerio de Minas y Energía y a la empresa a dar solución a la restricción que se inició el 8 de agosto, y que ha afectado seriamente la productividad de las actividades de la industria nacional.



“Al momento, el Ministerio no ha certificado que se estén aplicando las reglas establecidas por él mismo, para signar las restricciones de gas entre la demanda no esencial, y por el contrario, a pesar de dichas restricciones de gas y de haber acudido a importaciones de gas por parte del país, la industria nacional soporta estas restricciones mientras se usa el gas para apoyar las exportaciones eléctricas, sin ningún sentido económico para los usuarios,afectando finalmente a la demanda energética de Colombia”, puntualizó la dirigente gremial.



