¿Qué tan posible es la propuesta del DNP para una regla fiscal verde?

Este jueves, se abrió el debate en el país frente al futuro de la regla fiscal, luego de que el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, propusiera al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda la creación de una regla fiscal, "una regla fiscal verde", más flexible para integrar los recursos dedicados a la transición energética.



Según lo dicho por este funcionario, una de las limitaciones estructurales de la transición energética, como se ha propuesto hasta el momento, está relacionado con temas financieros. Por este motivo, afirmó que “vamos a buscar cómo flexibilizar la regla fiscal con una regla fiscal verde”.

DNP propone la creación de una regla fiscal verde: en qué consistiría

Dentro de los beneficios que traería consigo esta idea, González resaltó que permitirá destinar recursos que no se contabilicen dentro de los destinados a inversión o a administración y no se tendría un impacto sobre la balanza fiscal de la Nación.

No obstante, si bien la intención de esta idea parece buena, al parecer no sería posible, por lo menos en el corto plazo, ya que el país no cuenta con los recursos o con la estabilidad para este tipo de cambios en la regla fiscal, según las cuentas de la Fundación para la Educación Superior y Desarrollo.

Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo, planteó algunas observaciones frente a esta idea, entre las que resaltó que “Colombia tiene un muy limitado espacio fiscal luego de la pandemia, Colombia subió su gasto en más o menos 5 puntos del PIB aumentó sus ingresos también a través de las reformas del 21 y el 22”.

“Cuando ustedes miran la evolución de la de riesgo país se ha venido deteriorando consistentemente desde más o menos principios del 2021 Colombia hoy en día tiene una prima de riesgo superior a la de Brasil, lo que muestra que los inversionistas están algo preocupados frente a las perspectivas fiscales de Colombia”, explicó.

Para este analista, frente a lo ya mencionado, decir que se abre un espacio adicional de gasto por encima de lo que permite la regla fiscal para acomodar gastos, que muy razonablemente suenan bien como los del crecimiento verde y la política de desarrollo sostenible no es una buena idea.

“Francamente creemos que Colombia no tiene el espacio para hacerlo el espacio es muy limitado y de hecho a nosotros nos hubiera gustado que el presupuesto que presentó el gobierno al Congreso de la República este año para el 2024 fuera de un monto inferior. De hecho el presupuesto para el próximo año es el más alto histórico del país en materia del Producto Interno Bruto, no en niveles, que obviamente todos los años aumenta el presupuesto como porcentaje el PIB está por encima del 20% del PIB”, dijo Mejía.

El director Ejecutivo de Fedesarrollo concluyó resaltando que “eso muestra que la capacidad fiscal es muy limitada, así que lo que el gobierno tiene que hacer es continuar cumpliendo con la regla fiscal como lo ha dicho el propio Ministro de Hacienda y el propio Presidente, reduciendo la deuda pública y ojalá acelerar el paso para retomar el grado de inversión que perdimos hace ya 3 años”.

