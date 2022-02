Cruceros buscan reactivarse en el país

El segmento de los cruceros, uno de los más afectados durante la pandemia, está listo para volver.



(Durante el 2021 llegaron 107.603 barcos a los puertos del país).

Así las cosas, Royal Caribbean International anunció tres nuevos itinerarios que se estarán desarrollando desde puertos panameños (Colón y la Ciudad de Panamá), y Cartagena, demostrando con esto el regreso a Latinoamérica, después de nueve años de ausencia.



“Estamos convencidos que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias para toda la familia. Con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios”, aclaró el vicepresidente senior de la compañía, Sean Treacy.



Por otro lado, Alejandro Palacio, del equipo de marketing de Celebrity Cruises, que hace parte de la línea de lujo y los primeros en volver a navegar, afirmó que, “los cruceros han adoptado políticas de bioseguridad que permite al viajero olvidarse de la pandemia dentro de la embarcación”. También apuntó que el mercado colombiano es uno de los más importantes de Latinoamérica.



“Estamos viendo un repunte a doble dígito de los nuevos pasajeros colombianos que están queriendo viajar en Celebrity, a través de Discover”, agregó el ejecutivo.

En cuanto al peligro de quedarse atrapado en la embarcación, Palacio aclaró que la naviera ha llegado a acuerdos con las entidades gubernamentales para permitir el paso de los viajeros a las ciudades, además, en caso de contagio, la compañía se hace cargo del servicio médico.



“Tenemos una tripulación de personal de la salud viajando con nosotros y también un espacio dentro de la embarcación en casos graves, que no se han presentado, por covid-19 u otras enfermedades”, dijo.



