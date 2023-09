Alertan impactos por posible baja en la mezcla del biodiésel en ACPM

En manos del Ministerio de Transporte está la propuesta de los gremios de carga de revaluar la fórmula del Acpm para abaratar costos y que este insumo no suba de precio. La iniciativa sería bajar el volumen de biodiésel del combustible (al ser uno de los más costosos en la canasta). Sin embargo, Fedebiocombustibles alerta sobre los posibles riesgos ambientales de tomar esta decisión.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Señala que la propuesta de reducir la mezcla de biodiésel en el diésel va en contravía de las metas ambientales del país, del encadenamiento agroindustrial, la calidad del aire, y no garantizaría una disminución en el precio.



(Radiografía de la economía circular: ¿cómo está Colombia?).



“El biodiésel es un energético líquido renovable que apoya la transición energética justa. Proveniente de la cadena agroindustria nacional del aceite de palma, el biodiésel reduce las emisiones de gases efecto invernadero, mejora la calidad del aire, el desempeño y la vida útil de los motores, genera empleos formales en áreas rurales, y garantiza la seguridad y soberanía energética del país”, reconoce la Federación.



Entre los efectos, señala que reducir las mezclas de biocombustible que hoy en día está en el 10%, implicaría el aumento del consumo de diésel fósil, generando un retroceso para el país en la transición hacia fuentes de energías más limpias.



Así mismo, el país daría una señal contradictoria en la lucha contra el cambio climático, pues se dejarían de recibir los beneficios asociados con la reducción de emisiones del biodiésel por su origen renovable, aumentando las emisiones en 2 millones de toneladas anuales de CO2. Esto equivale a introducir 800.000 vehículos al parque automotor.



(Evalúan bajar mezcla de biodiésel para mitigar alzas en precio de ACPM).



Además, tendría un impacto directo en la salud pública, pues los componentes del diésel fósil tienen mayor material particulado.



Adicionalmente, esto implicaría para los transportadores mayores periodos de restricción vehicular de carga. Subirían los costos de mantenimiento de los vehículos, ya que el biodiésel de aceite de palma es lubricante.



En materia de empleos, señalan que más de 190.000 estarían en riesgo, particularmente el de los pequeños palmicultores, quienes serían los primeros afectados por una caída de los precios del aceite.



(Gasolina en Colombia: el precio que tendrá en las principales ciudades).



“Partiendo de la idea que esta es una agroindustria que agrupa a pequeños agricultores, se estarían reduciendo los incentivos a sembrar cultivos formales. Así mismo, se aumentaría el riesgo de incrementar la deforestación, contribuyendo adicionalmente a los retos de reducción de emisiones del país”, reconoce.



En exportaciones, el gremio afirma que estaría en riesgo cerca de 1.600 millones de toneladas anuales de carga, producto de la cadena de valor de la palma para la producción de biodiésel.



De incorporarse la iniciativa, además, no se garantizaría una reducción en el precio final. Menciona que Ecopetrol tendría que importar 17 millones de galones adicionales de diésel, “equivalentes a pagar cerca de US$700 millones, lo que traería una presión al alza en la tasa de cambio y con ello un aumento en la inflación”.



(Crece el rechazo al aumento en el precio de combustibles).



Además, sobre el precio, puntualizan que la propuesta afecta la agroindustria del biodiésel y no redunda en un beneficio en precio para el consumidor, debido a que el biodiésel, que se dejaría de consumir, sería reemplazado por diésel importado a precios internacionales.



A nivel país, se podría perder ahorros de hasta $150.000 millones de pesos al mes, ya que el biodiésel no está subsidiado.



“Cada galón de este biocombustible producido por la agroindustria colombiana es un galón que no se importa, es decir, que no se subsidia de combustible fósil, y son dólares que se quedan en el país”, explican.



(Gobierno no tiene contemplado ajustar la tarifa del ACPM este año).



Finalmente, dicen que esta propuesta implicaría un desincentivo para la producción de combustibles sostenibles otros sectores como el de aviación (SAF) y combustibles sostenibles marítimos (SMF), “pues la industria del biodiésel es la base para la industria de los biocombustibles avanzados”.



El gremio remarcó que está comprometida con el bienestar y desarrollo de Colombia, así como la transición energética justa. En este sentido, “invitamos a que desde el Gobierno Nacional se tomen las mejores decisiones de política pública alineadas con los compromisos frente al cambio climático, desarrollo económico y social del país”, concluyen.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio