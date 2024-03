Las mejores escuelas de negocios del mundo, según ‘Financial Times’

Recientemente, la educación empresarial ha sido el escenario de constantes innovaciones en temas de alcance, tecnología, nuevos conocimientos y metodologías de enseñanza.

Y es que circunstancias como la pandemia por covid-19 y la alta demanda de profesionales ansiosos por darle continuidad a su formación académica, ha hecho que este frente educativo se haya reinventado en varios aspectos en pro de estar a la vanguardia de lo que el sistema educativo exige.



(Más: La Unad firmó un convenio para formar a migrantes latinos en España).



Esto lo ha estado reconociendo el diario económico 'Financial Times', el cual reveló el segundo listado de loas mejores instituciones para estudiar Máster en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés), de manera virtual en el mundo.

Educación virtual Milton Díaz / Portafolio

Entre los factores que se tuvieron en cuenta para el listado está la proporción de estudiantes internacionales, la variedad de sectores a los que los estudiantes trabajan al ser admitido y la movilidad internacional de los exalumnos, entre otros.



(Puede leer: Las razones por las que Colombia no alcanza el nivel básico en matemáticas).



A raíz del estudio de estos ámbitos, se llegó a la conclusión que las mejores instituciones de educación empresarial para estudiar MBA de manera virtual en el mundo son:



1. IE Business School (España).



2. Imperial College Business School (Reino Unido).



3. Warwick Business School (Reino Unido).



4. University of Southern California: Marshall (Estados Unidos).



5. Carnegie Mellon: Tepper (Estados Unidos).



(Más: 'Mr. Taxes', el curioso apodo del director de la Dian y sus enseñanzas más relevantes).

Negocios FOTO: iStock

6. Durham University Business School (Reino Unido).



7. AGSM at UNSW Business School (Italia).



8. Politecnico di Milano School of Management (Italia).



9. Birmingham Business School (Reino Unido).



10. University of Bradford School of Management (Reino Unido).



PORTAFOLIO