¿Un respiro? Las razones de la caída del precio de la leche en Colombia

Recientemente, muchas personas se han dado cuenta de la caída del precio de varios alimentos de la canasta familiar, incluida la leche, que ha servido de claro ejemplo de esta situación.



Y es que diferentes internautas han compartido en redes sociales que los precios de este insumo para el hogar ha tenido un cambio a la baja en diferentes almacenes de cadena.



Por ejemplo, en uno de los supermercados de Almacenes Éxito maneja precios de 15.900 pesos para un 'sixpack' de bolsas de leche de 900 mililitros (mL), en el marco de su oferta de 'Precios Insuperables', no obstante, en el mercado web, el valor establecido es de 18.600 pesos.



Pero, ¿a qué se debe este comportamiento en los precios de la leche en Colombia? Desde la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) dan las razones.

Leche. iStock

Una suma de variables

Óscar Cubillos, director de Estudios Económicos de Fedegán, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que el precio de la leche en Colombia ha estado bajando desde noviembre pasado a razón de los valores del Sistema de Inflación de Precios (Sipsa) y la Unidad de Seguimiento de precios de la Leche (USP).



Además, agregó que el precio de la leche en la tercera semana de enero y del 2024 se debería a que la leche que se vende en las grandes ciudades del país sería producida desde el sur del Colombia y los Llanos Orientales, donde el fenómeno de El Niño no ha tenido un impacto negativo a comparación del que sí está teniendo en otras regiones, como la Andina y el Caribe.



"En este momento tenemos dos escenarios. En las regiones Caribe y Andina la sequía por el fenómeno de El Niño está causando que el precio de la leche suba porque se secan los pastos y la producción baja, una evidencia es el valor del queso costeño, el cual ha subido. Pero tenemos que en el sur del país, como Caquetá y los Llanos Orientales, la sequía no ha pegado y sí ha llovido, por lo que la producción se mantiene estable allí", dijo.

Leche. Archivo Particular

Sin embargo, el vocero de Fedegán, lo que no se consigue explicar la caída de los precios a razón de las altas temperaturas.



No obstante, el experto afirma que el precio de la leche tendrá un incremento en dos o tres semanas.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - NACIÓN