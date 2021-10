Así puede cobrar el giro de Ingreso solidario si no lo ha realizado

La Ley de Inversión Social sancionada en días pasados por el presidente Iván Duque permitió que el programa de Ingreso solidario se extendiera hasta diciembre de 2022. Una iniciativa que busca mitigar el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus en la economía de las familias más vulnerables del país.



De acuerdo con los datos del Departamento de Prosperidad Social, desde que iniciaron los giros, en 2020, más de tres millones de familias se han visto beneficiadas.



Si usted no recibió la ayuda en septiembre, no se preocupe, pues el giro no se realizó. Prosperidad Social anunció que los ciclos 18 y 19 se pagaran de forma acumulada durante la tercera semana de octubre. Es decir, los adscritos al subsidio recibirán $320.000 correspondientes a los pagos de septiembre y octubre.



"Actualmente, trabajamos con el Ministerio de Hacienda en el traslado presupuestal que se deriva de la aprobación de la Ley de Inversión Social. Por ello pagaremos de forma acumulada los ciclos de los meses de septiembre y octubre", explicó Susana Correa, la directora del departamento ya mencionado.



¿Cómo cobrar los pagos?

Lo primero que debe tener en cuenta es que a su celular le llega un mensaje de texto que indica el día en que puede reclamar el giro. Con esto en mente, una vez recibe la notificación, podrá acercarse a los puntos autorizados.



Quienes tienen una cuenta bancaria reciben directamente la transacción, de lo contrario, reciben el pago a través de SuperGIROS y su red aliada.



¿Recibió el mensaje, pero no le entregaron el dinero?

Si usted es beneficiario de Ingreso solidario y le llegó la notificación del giro, pero no recibió el dinero debe consultar su estado en el programa. Una vez verifique que está activo o, por el contrario, note alguna irregularidad debe comunicarse con su entidad financiera.



Si el banco o red aliada no le dan una solución, debe comunicarse directamente con Prosperidad Social o radicar una solicitud en la que explique su caso y adjunte una copia de su cédula de ciudadanía.



Cabe destacar que los trámites ante las sedes del programa no tienen ningún costo. No se deje engañar.



¿Qué pasa con el dinero cuando no se retira?

Si por alguna razón usted no ha reclamado alguno de los giros, no se preocupe porque los recursos se acumulan.



"El Gobierno nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados", explicó Prosperidad Social.



Sin embargo, no puede dejar de cobrar más de tres entregas. De lo contrario, será suspendido del programa y ya no seguirá recibiendo los $160.000 mensuales.



Recuerde ingresar a la página oficial de Prosperidad Social para consultar si es beneficiario y los pagos.



