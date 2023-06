Dólar en Colombia: ¿cuándo dejará de caer el precio de la divisa?

Archivo particular

La cotización del dólar en Colombia durante este 2023 ha estado marcada por la volatilidad. Sin embargo, en las últimas semanas su negociación ha tenido un marcado rumbo que ha empujado a la divisa a acumular pérdidas.



Al revisar su comportamiento histórico, sólo entre el 1 de mayo (TRM de $4.669) y el 12 de junio (TRM de $4.173,66), la divisa ha caído 495,34 pesos. Y al remitirse a las cifras más recientes, casi todas las jornadas del sexto mes del año se han caracterizado por una marcada tendencia a la baja.



Teniendo eso en cuenta, ¿en algún punto la moneda estadounidense pisará el freno?



Dólar a la baja



Para contextualizar, las caídas que ha registrado la divisa en los últimos días se han presentado en el marco de una crisis política en Colombia y de varios anuncios internacionales que han impactado en la fortaleza del dólar.



Con eso en el radar, las opiniones con respecto a las dinámicas que presenta la moneda extranjera son divididas, atribuyendo su altas y bajas a factores tanto internos como externos.



De acuerdo con Jhon Jairo Bustos Espinosa, docente universitario y socio fundador de Insignares & Bustos Asociados, una de las principales razones de alteración de la cotización del billete verde desde la perspectiva internacional, tiene que ver con la expectativa del mercado con los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).



Peso colombiano y dólar estadounidense. Archivo EL TIEMPO

Bustos señala que las predicciones apuntan a que la Fed haga una pausa en el incremento de las tasas de interés, lo cual tendría un efecto directo en la cotización del dólar.



“La bajada del dólar empezará a parar en el momento en el que la Fed decida adoptar una política agresiva de subida de tasas de interés para controlar la inflación en EE. UU., lo cuál podría estabilizar su precio”, agregó.



Por su parte, Luis Alfonso Arias, CEO y Fundador de Global Consulting GC SAS, explica que el cambio en el comportamiento de la divisa dependería del rumbo que tomen las reformas pensional y de salud, así como el ambiente político derivado de los recientes acontecimientos en el gobierno nacional.



Además, resaltó que, mientras las expectativas fiscales no se vean alteradas, el valor de la divisa podría mantenerse estable.



“Yo estimaría que una vez rota la barrera de los $4.000, el segundo semestre podría mantenerse en un valor similar y es muy probable que se mantenga la tendencia hasta el fin de año sobre dicho rango”, aclaró Arias.



Hasta qué valor podría bajar



El actual contexto nacional e internacional está teniendo una incidencia significativa que ha acentuado la tendencia bajista del dólar.



Factores como la reciente ampliación del trecho de la deuda de los Estados Unidos, el anuncio de la Opep de recortar la producción de petróleo y el trámite de las reformas del gobierno Petro en el Congreso, han jugado en contra de la valorización de la moneda estadounidense.



Fed EL TIEMPO

Ante este panorama, Bustos resalta que, si bien técnicamente no es posible predecir hasta qué valor podría bajar el dólar, si las condiciones del mercado se mantienen la divisa podría continuar sumando pérdidas y acercarse cada vez más a romper la barrera de los $4.000.



“Habiendo superado la barrera psicológica de los 4.200, si las condiciones se mantienen la tendencia a la baja podría incluso estar llegando a niveles cercanos a los 4.100 o incluso 4.000”, explica.



Por otro lado, Fabio Castro, gerente general para Capital Investment Partners, prevé que la tendencia a la baja no dure más allá de los 30 días, esto si se considera que en algún punto la Fed va a empezar a tomar medidas para que su moneda recupere valor.



Castro también hace énfasis en que “la devaluación de la moneda extranjera no solamente se presenta en Colombia. Esta devaluación viene sobre todo en las economías emergentes y a nivel global, pero en las economías emergentes se nota mucho más. Característica de esto es que el peso mexicano ha tenido una revaluación fuerte frente al dólar ”.



Al llegar a su límite, solo queda… ¿subir?

Los expertos apuntan a que, para que haya un cambio en la balanza de la divisa estadounidense, todo depende del curso de los acontecimientos.



“No veo acontecimientos próximos que puedan ocasionar una nueva disparada del dólar. Y aunque nadie tiene la última palabra para predecir el piso o el techo del billete verde, todo apunta a que tendremos dólar estable para lo que resta del año”, destacó el socio fundador de Insignares & Bustos Asociados.



A su vez, Luis Alfonso Arias señala que: “En mi opinión, una vez se estabilice la tendencia a la baja del dólar, va a tardar un tiempo moderado en que vuelva a generar una disparada al alza a máximos históricos como los que hemos vivido en el último año, pues en este preciso momento existen factores internacionales que están afectando su precio”.



