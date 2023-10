¿Cuándo volverá a subir precio de la gasolina?: Minhacienda responde

Para sorpresa de muchos, el precio del galón de gasolina en Colombia no presentará aumento alguno para el mes de octubre, sin embargo, lo más probable es que sí lo hará en los próximos meses.



Ante el caso del décimo mes del año, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, aseguró que no se presentará el incremento para este mes debido a la compensación que se habría planteado entregar a los taxistas por el incremento que estaba experimentando el precio del galón de combustible en lo corrido del año.



Sin embargo, para que los taxistas puedan acceder a esta ayuda, es necesario que actualicen sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), lo cual, hasta la fecha, muy pocos conductores lo han hecho.



Por ende, al haber pocos taxistas que ya han realizado el proceso en el Runt, el proceso para la entrega de este subsidio, el Gobierno optó por no subir el precio de la gasolina para el mes de octubre.

Gasolina iStock

Sin embargo, esto no descarta el hecho de que el precio del galón siga aumentando para los próximos meses. Según aclaró el ministro de Hacienda en declaraciones para la emisora 'Caracol Radio', el hecho de que no se haya hecho un aumento para octubre no es significante de que el aumento para noviembre sea el doble de lo que ha estado aumentando la tarifa mes a mes.



"En realidad este mes tuvimos una contingencia con el tema que estamos concretando con los taxistas y es que ellos no se inscribieron, no llegaron a tiempo y nos complicaron la vida en términos de dejarnos la resolución de este mes congelada. Pero no va a subir el doble, no se preocupen", explicó.



De igual manera, Bonilla reafirmó que sí habrá aumentos en la tarifa del galón de gasolina para los próximos meses, con el objetivo de alcanzar el precio internacional. "Vamos a seguir llegando a hasta el precio internacional. Lo que nos falta son tres ajustes y eso los vamos a hacer".



