Aumento del salario mínimo: ¿en cuánto quedaría auxilio de transporte?

Muchos colombianos están a la espera de conocer cuánto aumentará el salario mínimo en 2024, cifra que deberá conocerse antes del finalizar el año y cuya negociación iniciará el próximo 28 de noviembre.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Hasta el momento el Gobierno ha manifestado el incremento sería de dos dígitos, teniendo en cuenta la cifra de inflación que en la actualidad se ubica por encima de 10 %. De ser así, hipotéticamente el mínimo quedaría en $1’276.000 el próximo año.



No obstante, esta no es cifra no es oficial y desde varios centros de pensamiento y gremios, han manifestado que no sería prudente que aumente más de 9 %.



Para Mauricio Santamaría presidente de Anif, “decir que va a subir el salario mínimo en dos dígitos, cuando todos esperamos que la inflación del año entrante y de este año sea de un dígito, es una propuesta que no se compadece con la realidad”.



(Vea: Salario mínimo: así está el panorama para el ajuste del 2024).



Tras estas cuentas y de acuerdo con la ley colombiana, el auxilio de transporte, que se paga por los 30 días del mes trabajados, quedaría en 154.000 pesos. Lo que quiere decir que respecto al 2023, tendría un alza de 14.000 pesos.

Sin embargo esta cifra podría variar ya que el año pasado el Gobierno determinó que el auxilio de transporte para 2023 aumentara en 20%, ubicándose en $140.606, mientras que el mínimo subió 16%.



PORTAFOLIO