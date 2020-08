Estrategias para vender más a través de Instagram

Colombia es el segundo país del mundo donde las personas pasan más tiempo conectadas a sus redes sociales: 3,45 horas al día, en promedio, según GlobalWebIndex, y la penetración de Instagram en Colombia es del 26% del total de la población, muy cerca de Estados Unidos, explica Andrés Meneses, director para Europa de WifiMoney y mentor de monetización por Instagram.



En el comercio electrónico no hay que hacer filas para ser atendido y comprar pero aún falta mejorar la infraestructura de las grandes cadenas para evitar colapsos en la red como los que se vieron en las pasadas jornadas del día sin IVA. Sin embargo, la segunda parte del año está llena de jornadas como el CiberMonday, Hotsale y Black Friday que pueden ser la clave para muchos comercios de repuntar sus ventas.



Meneses señala que el país tiene todo para convertirse en una potencia mundial de Instagram ya que cuenta con una de las poblaciones más activas en esta red social y se pueden aprovechar las ventajas del crecimiento orgánico y la publicidad online.



“Instagram se puede volver como un recordatorio de algo que una persona no estaba buscando en ese momento pero que puede terminar comprando. Puedes estar en el sofá, mirando fotos de tus amigos y de repente sale una promoción de un televisor a mitad de precio que ofrece un negocio. Esa persona va a comprar sin tenerlo presente y terminará adquiriendo ese televisor porque lo encontró más barato en la página de ese negocio”, indicó el especialista en monetización por Instagram.



¿Cómo mejorar Instagram para generar más ventas?



Los negocios que han estado a punto de cerrar debido a la caída en sus ingresos pueden aprovechar las próximas jornadas de comercio electrónico para cambiar la situación. Pero, dice Meneses, se necesita hacer cambios en el perfil de Instagram y empezar a aplicar técnicas que mejorarán el alcance de sus publicaciones.



Clave 1. Mejorar el perfil



Si su negocio tiene un perfil de Instagram que no se actualiza, es momento de empezar a crear una revista de su empresa en esa cuenta. Eso requiere de ingenio y creatividad para atraer la atención de su cliente. Cualquier comercio puede prosperar si hace los posts más vistosos, crea una bio (descripción) que explique claramente a sus clientes lo que ofrece y deja clara la intención.



Clave 2. Encontrar los hashtags (etiquetas para seguir una tendencia)



Los hashtags conectan unas publicaciones con otras y entre más específica sea la búsqueda a través de hashtag, mayores serán las posibilidades de que usted encuentre el cliente potencial.



Un claro ejemplo es usar hashtags como #DíaSinIVA, #CelularesHotsale #BlackFriday2020, para sacar contenido ese día y así los compradores serán guiados naturalmente a su perfil de instragram de su negocio.



Clave 3. Buscar por geolocación



Encuentre los clientes que está buscando por localización, ya que la aplicación cuenta con una extensa base de datos con toda clase de ubicaciones. Si su negocio está en Bogotá, lo más lógico es que quiera encontrar clientes en esa región del país, para facilitar la entrega de pedidos.



Pero si usted es más ambicioso y quiere abarcar toda una región, por ejemplo, Medellín y Cali, la geolocación le permitirá llegar a clientes en Instagram que no están en su zona geográfica.



Clave 4. La comunicación es clave



Al hacer nuevos contactos es importante que esté disponible en todo momento para que su Instagram se convierta en la oportunidad de aumentar sus ingresos, hay que trabajar los mensajes directos, responder las inquietudes, establecer una buena comunicación con el cliente.



Una persona que envía un mensaje y se le contesta al día siguiente puede ser una venta perdida. Para evitar eso, hay que mostrar interés y conversar genuinamente para lograr esa relación comercial de largo plazo.