¡Descuentazo! La cubeta de huevos está a $5.000 en Bogotá: ¿dónde puede conseguirla?

En los primeros días de enero de 2024, los ciudadanos han sido testigos de cambios bruscos en el precio de la cubeta de huevos en Colombia.



Al respecto, Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), señala que la reducción de precios se atribuye a un menor consumo durante las dos últimas semanas de diciembre, período vacacional que propició la acumulación de inventarios para el mes de enero.



Así, grandes almacenes de cadena como Éxito, D1, Tiendas ARA, Jumbo y Carulla han respondido manteniendo precios bajos, sin embargo, han llamado la atención los precios de los huevos de la plataforma digital Planet Oliver.



Esta es una empresa cuya misión principal es reducir el desperdicio de alimentos y desde hace algunas semanas, la 'app' comenzó a vender la cubeta de huevos A por un valor de 5.000 pesos.



Manuel Oliva, CEO de Planet Oliver, explica que esta reducción se debe a la sobreproducción de huevos, con proveedores de diversos departamentos ofreciendo precios más accesibles. Sin embargo, Oliva advierte que esta rebaja puede no ser constante, es decir, que el precio actual puede experimentar cambios y aumentar nuevamente en unas semanas.

Ahora bien, Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en una entrevista con Blu Radio, coincide al señalar que los precios de los huevos podrían aumentar debido a factores de oferta y demanda.



De hecho, Moreno anticipa que la última semana de enero y la primera de febrero puede presentarse un alza en los precios.



La misión de Planet Oliver

Planet Oliver surgió después de participar en 'Shark Thank', y desde 2023, su misión se enfocó en reducir el desperdicio de alimentos.



La plataforma lo que hace es comprar productos directamente a los campesinos que son rechazados, ofreciendo descuentos significativos del 40 al 60%. Aunque actualmente opera solo en Bogotá, la compañía espera expandirse hacía ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali.



Proceso de formación de los huevos: un vistazo detallado

Tanto las gallinas como los huevos tienen su propio ritmo biológico, de acuerdo con el portal Granjas Redondo, lo primero y más importante son las condiciones ambientales, estas desempeñan un papel crucial en el proceso de ovulación de las gallinas.



Este proceso suele desencadenarse por la mañana, en las primeras horas del día. Es en este momento cuando la yema viaja a lo largo del oviducto, rodeándose de la clara, la membrana y finalmente, la cáscara caliza.



Sin embargo, el huevo que una gallina produce en un día no se pone en esa misma fecha. Todo el proceso, desde la formación de la yema hasta la cáscara, puede llevar entre 24 a 26 horas. En otras palabras, cada día, la gallina produce el huevo que depositará al día siguiente.



Ahora bien, para que nazcan pollitos, es esencial que el gallo fecunde a la gallina durante este período. No obstante, en las granjas de producción de huevos, se excluye la presencia de gallos para garantizar que los huevos destinados a la comercialización no estén fecundados.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio