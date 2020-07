Cuide la salud mental de sus empleados con trabajo en casa

"El trabajo en casa impuesto, combinado con la cuarentena pueden generar más estrés de lo normal si no se toman las medidas adecuadas". Así lo advierte la psicóloga María Fernanda Carbonell y actual Directora de Gestión Humana de Digital Ware, quien hizo una serie de recomendaciones para que desde las empresas se cuide la salud mental de los trabajadores en tiempos de coronavirus.



Y es que según el estudio Respuesta social a las medidas del gobierno para controlar el nuevo coronavirus durante la etapa temprana en Colombia, realizado por Profamilia en el mes de abril, el 75% de los empleados ha tenido algún problema en los últimos 21 días por efecto de las medidas preventivas actuales: 54% se sintió nervioso; 52% cansado sin motivo; 46% inquieto o impaciente y 34% rabia o ira.



“En Digital Ware nos esforzamos por educar y sensibilizar a nuestros casi 600 colaboradores, acerca de que la dinámica social y de trabajo cambió drásticamente de un momento a otro. Además de utilizar nuestra propia tecnología, usamos mecanismos como capacitaciones y talleres virtuales, podcast y otras formas de comunicación que nos permita llegar a cada uno de ellos, con estrategias que involucran el autocuidado integral no solo haciendo referencia a la actual crisis, sino en general al cuidado de su salud mental, emocional, física y de su entorno”.



Es por eso que Carbonell sugiere que independientemente que las compañías sigan en modalidad de trabajo en casa o retornen a las oficinas, tengan siempre como prioridad el bienestar físico, emocional y mental de sus colaboradores y para esto siempre se apoyen en la tecnología, pues la transformación digital llegó para quedarse.



● Es fundamental estar en constante comunicación con los colaboradores para conocer sus dudas, escuchar sus ideas y sobre todo seguir creando equipos poderosos a través de la distancia física. Nosotros, por ejemplo, hemos implementado “Ideas sobre la mesa” un desayuno virtual de grupos de colaboradores con el Presidente & CEO de la Compañía, un espacio que acorta distancia y acerca a la presidencia a los trabajadores de distintas áreas, pues en tiempos de confinamiento las relaciones humanas se vuelven aún más importantes.



● Evaluar a diario y de manera rápida la ejecución del plan de trabajo y tomar decisiones durante la marcha que encaucen los objetivos si por alguna razón se evidencian dificultades para su desarrollo. Para esto es clave formar a líderes y colaboradores en mecanismos para mejorar la productividad en casa y gestión del cambio.



● Realizar campañas de ocio y actividades para su tiempo libre después de la jornada laboral o los fines de semana; hay que ayudarlos a salir de la rutina, pues es altamente probable que se genere estrés cuando todos los días son iguales. En el caso de la compañía, el 80% son Millennials, pero tampoco dejan por fuera al resto de la población que está compuesta por casados, solteros, con o sin hijos pequeños y/o adolescentes.



● Salir de la rutina no sólo es una actividad exclusiva para después de la jornada laboral, también hay que promoverla dentro de la jornada laboral. Un juego de retos como un “Challenge por áreas” además de despertar la creatividad, promueve la socialización a través de espacios divertidos que harán pasar tiempos de calidad con los compañeros de trabajo.



● En el caso de las empresas que están regresando paulatinamente a sus oficinas, deben anticiparse a las medidas que tome al respecto el Gobierno Nacional o Distrital, creando estrategias que se adelanten a los posibles riesgos o dificultades para el cuidado del Talento Humano.



● Una buena alternativa para un regreso a la oficina seguro y confiable, es establecer políticas y prácticas, como la flexibilidad para que algunos sigan trabajando en casa, el horario laboral por turnos escalonados a fin de aumentar la distancia física entre los colaboradores, definiendo muy bien los elementos de protección que deben utilizar los colaboradores de acuerdo al nivel de riesgo de exposición.



● Crear campañas sobre la importancia del autocuidado y seguimiento de las necesidades de los colaboradores (información de valor, actividades, rutas de ayuda, seguimiento del estado de salud, etc), es parte de nuestra responsabilidad con los colaboradores y con la sociedad. Digital Ware cuenta con una plataforma de e-learning “Digital University”, para promover cursos de auto cuidado y bioseguridad que garantiza que todos los colaboradores estén informados y los pongan en práctica, tanto en casa como en el momento que ya se pueda retornar a las oficinas.