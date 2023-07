Cítricos, en riesgo económico por bacteria en los cultivos

El sector agrícola ha tenido diferentes retos en lo corrido del año por cuenta de las emergencias sanitarias, enfermedades, plagas y bacterias en diferentes cultivos, a los que ahora se suma una más que amenaza los cultivos de cítricos.



En días pasados, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró por medio de la resolución 8640 de 2023 la emergencia fitosanitaria por presencia de la enfermedad HLB (Huanglongbing) en los cítricos del departamento de Santander, colocando además, en cuarentena los municipios de Valle de Aburrá, en Antioquia, y otros de la Costa Caribe.



Cabe destacar que esta enfermedad hace presencia en todas las especies de la familia de los cítricos como las naranjas, mandarinas, limas ácidas, limones, tangelos y pomelos.



De acuerdo con Álvaro Palacio, gerente general de Asohofrucol, esta actividad económica está en gran riesgo por las afectaciones en la producción por cuenta de la presencia de la enfermedad en las plantas.



“El HLB es una bacteria que se transmite a través de un insecto vector que se llama Diaphorina Citri que chupa las hojas y la va pasando de árbol en árbol. Hoy Colombia se encuentra infectado desde la zona Caribe, donde ya el ICA ha tenido que erradicar gran cantidad de árboles y por consiguiente esto ha traído pérdidas económicas”, dijo.



Adicionalmente, el líder gremial manifestó que si no se toman medidas por parte de los productores y de las autoridades, las pérdidas económicas en el corto y mediano plazo van a afectar a pequeños, medianos y grandes productores.



“Como gremio estamos trabajando de la mano con los productores buscando mitigar el impacto de esta enfermedad. Es por eso que hoy desde el Fondo Nacional de Fomento estamos invirtiendo más de $6.000 millones en un proyecto fitosanitario donde vamos a trabajar ese componente de HLB de la citricultura”, explicó Palacio.



El gerente del gremio alertó de un problema adicional que es el Fusarium Raza 4, en el que también están trabajando para mitigar el impacto. “Definitivamente el más grave de todos es el HLB, por el cual, repito, sí van a haber pérdidas económicas, inclusive, en el Caribe colombiano ya las hay”, afirmó.



Según la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos), el primer reporte oficial de la enfermedad en Colombia se registró en el mes de marzo de 2016 en el departamento de La Guajira. “A la fecha, se ha detectado la enfermedad en Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, La Guajira y Norte de Santander, siendo esta la condición actual de la enfermedad en nuestro país”.



En materia de abastecimiento, afirman que llegan a la central en Bogotá, desde Santander, un promedio de 160 toneladas por mes de limón tahití, (4%), de naranja unas 10 toneladas (0,5%) y de mandarina arrayana, cerca de 1.200 toneladas por mes (45%).



Con base en lo dicho por Corabastos, aunque la emergencia sanitaria se declaró hace poco (19 de julio), aún no se han presentado variaciones o cambios significativos en el precio de las frutas asociados a la enfermedad del HLB.



Sin embargo, enfatizan en que es necesario que los productores acaten las recomendaciones del ICA “para que eso no afecte el precio de los cítricos en el futuro”.



Vale recordar que de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), solo las exportaciones de limón tahití le representaron de enero a mayo de este año ventas internacionales a Colombia por unos US$36,7 millones.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

​Periodista de Portafolio